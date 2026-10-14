Çin Donanması Liaoning liderliğindeki görev grubunu Batı Pasifik'te tatbikata yolladı - Son Dakika
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Çin Donanması Liaoning liderliğindeki görev grubunu Batı Pasifik'te tatbikata yolladı

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Çin Donanması Liaoning liderliğindeki görev grubunu Batı Pasifik\'te tatbikata yolladı
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Çin Donanması'na bağlı Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu, çarşamba günü Batı Pasifik'te tatbikat yapmak üzere yola çıktı. Donanma, tatbikatın yıllık rutin eğitim planı kapsamında olduğunu ve belirli bir ülke ya da hedefe yönelik olmadığını açıkladı.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu çarşamba günü tatbikat amacıyla Pasifik Okyanusu'nun batısına doğru yola çıktı.

Donanmadan yapılan açıklamada, yıllık rutin eğitim planı kapsamında gerçekleştirilecek tatbikatın, birliklerin savaşa hazırlık durumunu test edip geliştirmeyi ve görevleri yerine getirme kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Donanma, tatbikatların uluslararası hukuk ve uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir spesifik ülke ya da hedefe yönelik olmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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