Çin Donanması Liaoning liderliğindeki görev grubunu Batı Pasifik\'te tatbikata yolladı

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın Liaoning uçak gemisi liderliğindeki görev grubu çarşamba günü tatbikat amacıyla Pasifik Okyanusu'nun batısına doğru yola çıktı.

Donanmadan yapılan açıklamada, yıllık rutin eğitim planı kapsamında gerçekleştirilecek tatbikatın, birliklerin savaşa hazırlık durumunu test edip geliştirmeyi ve görevleri yerine getirme kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Donanma, tatbikatların uluslararası hukuk ve uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir spesifik ülke ya da hedefe yönelik olmadığını bildirdi.