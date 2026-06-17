Çin Ebola Önleme Planını Güncelledi - Son Dakika
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Çin Ebola Önleme Planını Güncelledi

Çin Ebola Önleme Planını Güncelledi
17.06.2026 11:35
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Çin, Afrika'daki Ebola salgını sonrası önleme planını güncelleyerek sağlık yönetimini zorunlu kıldı.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin, Afrika'da görülen son Ebola salgınının ardından ülkenin Ebola önleme ve kontrol planını güncelledi.

Çin Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi'nin salı günü yayımladığı plan, salgınla mücadele önlemlerinin bilimsel ve düzenli şekilde uygulanması ve halk sağlığının korunması konusunda yerel yetkililere yol göstermeyi amaçlıyor. Planda etkilenen bölgelerden gelen kişilere yönelik izleme ve sağlık yönetimi gereklilikleri de yer alıyor.

Planda Ebola'dan etkilenen ülke veya bölgelerden Çin'e gelen kişiler, Çin'e girişleri öncesindeki 21 gün içinde etkilenen bölgelere seyahat etmiş yabancı uyruklular ve salgın bölgelerinden dönen Çin vatandaşlarına yönelik sağlık izlemesi ve yönetimi zorunlu kılınıyor.

Etkilenen bölgelerden gelen kişilerin, ülkeye giriş tarihinden itibaren 21 gün boyunca kendi sağlık durumlarını takip etmeleri gerekiyor. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal ve nedensiz kanama gibi semptomlar gösterenlerin derhal tıbbi yardım almaları tavsiye ediliyor.

Şüpheli veya teyitli Ebola vakası olarak sınıflandırılan kişilerin yanı sıra tıbbi gözlem altındaki vakaları tespit eden tüm düzeylerdeki sağlık kuruluşları, hastalık kontrol kurumları ve gümrük yetkililerinin, iki saat içinde ulusal bulaşıcı hastalık bildirim sistemi üzerinden çevrimiçi rapor sunmaları zorunlu hale getiriliyor.

Plana göre Çin, mevcut sınır karantinası ve yerel hastalık gözetim sistemlerinin ötesine geçerek izleme kanallarını da genişletecek. Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan bilgilerin takibi, ülke içindeki laboratuvar testlerinin ve ülkeye gelen uçaklardan alınan atık su örneklerinin incelenmesi gibi ek önlemler uygulanacak.

Planda hastalık kontrol yetkililerine, olası riskler tespit edildiğinde derhal inceleme yürütülmesi, risk değerlendirmesi yapılması ve acil müdahale tedbirlerinin devreye sokulması talimatı da veriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınının "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" teşkil ettiğini duyurmuştu.

Çin'de an itibarıyla bildirilmiş bir Ebola vakası bulunmuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ebola Önleme Planını Güncelledi - Son Dakika

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