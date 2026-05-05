Çin-Filipinler Arasında Yeni Uçuş Rotası
05.05.2026 21:01
Chongqing ve Manila arasında direkt uçuş başladı, haftada dört seferle turizmi canlandıracak.

MANİLA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin ile Filipinler arasındaki hava ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Çin'in güneybatısındaki Chongqing kenti ile Filipinler'in başkenti Manila arasında direkt uçuş rotası hizmete girdi.

Air China tarafından Boeing 737 tipi uçaklarla işletilen rotada haftada dört karşılıklı sefer düzenleniyor.

Filipinler Turizm Bakanlığı Pazar Geliştirme Ofisi Direktörü Zeny C. Pallugna, Çin'in Filipinler turizm endüstrisinin gelişiminde hayati bir rol oynadığını belirtti.

Pallugna, "Çin ile Filipinler arasındaki hava ulaşımının gelişmesiyle, yüksek kaliteli plajlarımızı, kendine özgü adalarımızı ve yerel halkın misafirperverliğini deneyimlemek üzere çok sayıda Çinli turisti çekmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Filipinler, 16 Ocak itibarıyla Çin vatandaşlarına 14 günlük vizesiz giriş politikası uygulamaya başlamıştı. Bu yeni rotanın devreye alınmasıyla birlikte, Air China'nın Filipinler'deki uçuş ağı üç rotaya genişlerken, haftalık karşılıklı sefer sayısı da 15'e yükseldi. Bu hamlenin, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların yanı sıra halklar arası ilişkileri de güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

