Çin, Gazze'de Barış İçin Arap Planını Destekliyor - Son Dakika
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Çin, Gazze'de Barış İçin Arap Planını Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Gazze'deki barışın sağlanması için Arap ülkelerinin planını destekledi.

07.03.2025 10:03
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Gazze'de barışı yeniden tesis etmeye yönelik planını desteklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Gazze, Filistin halkına aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'nin statüsünün zorla değiştirilmesi barış değil, sadece yeni bir kaos getirir" ifadelerini kullandı.

Wang, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin teşvik edilmesi, insani yardımların artırılması, "Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesi" ilkesine bağlı kalınması ve Gazze'nin yeniden inşasına katkıda bulunulması çağrısında bulundu.

Filistin sorununun her daim Ortadoğu meselesinin merkezinde yer aldığını kaydeden Wang, uluslararası toplumu iki devletli çözüme daha fazla odaklanmaya ve bağımsız bir Filistin devletine daha fazla destek vermeye çağırdı.

Wang, tüm Filistinli grupların Beijing Deklarasyonu'na uyarak birlik içinde hareket etmesi ve güçlenmesi, Ortadoğu'daki tüm tarafların farklılıkları bir kenara bırakıp Filistin devletini desteklemesi ve uluslararası toplumun Filistin ile İsrail arasında uzlaşı sağlayarak barışı teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Wang, "Ortadoğu halkları için adalet, barış ve kalkınma sağlama konusundaki çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Gazze'de Barış İçin Arap Planını Destekliyor - Son Dakika

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