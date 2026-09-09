Çin'in dev doğalgaz tankeri Chang Ping Yuan ihtişamlı törenle teslim edildi - Son Dakika
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Çin'in dev doğalgaz tankeri Chang Ping Yuan ihtişamlı törenle teslim edildi

Çin\'in dev doğalgaz tankeri Chang Ping Yuan ihtişamlı törenle teslim edildi
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Çin'de bağımsız tasarlanıp inşa edilen 88.000 metreküp kapasiteli Chang Ping Yuan adlı dev doğalgaz tankeri salı günü teslim edildi. 230 metre uzunluğundaki tanker, 23,85 metre kalıp derinliğiyle dikkat çekiyor.

QİDONG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak tasarlanıp inşa edilen 88.000 metreküp kapasiteli Chang Ping Yuan adlı devasa doğalgaz tankeri salı günü teslim edildi. Tanker, 230 metre uzunluğunda ve 23,85 metre kalıp derinliğine sahip.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in dev doğalgaz tankeri Chang Ping Yuan ihtişamlı törenle teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in dev doğalgaz tankeri Chang Ping Yuan ihtişamlı törenle teslim edildi - Son Dakika
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