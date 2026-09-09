Çin'in dev doğalgaz tankeri Chang Ping Yuan ihtişamlı törenle teslim edildi
Çin'de bağımsız tasarlanıp inşa edilen 88.000 metreküp kapasiteli Chang Ping Yuan adlı dev doğalgaz tankeri salı günü teslim edildi. 230 metre uzunluğundaki tanker, 23,85 metre kalıp derinliğiyle dikkat çekiyor.
QİDONG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de bağımsız olarak tasarlanıp inşa edilen 88.000 metreküp kapasiteli Chang Ping Yuan adlı devasa doğalgaz tankeri salı günü teslim edildi. Tanker, 230 metre uzunluğunda ve 23,85 metre kalıp derinliğine sahip.
Kaynak: Xinhua
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