Çin'in Kalkınması Küresel Ekonomiyi Şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Kalkınması Küresel Ekonomiyi Şekillendiriyor

Çin\'in Kalkınması Küresel Ekonomiyi Şekillendiriyor
03.03.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Elif Kaya, Çin'in büyümesinin uluslararası ekonomik ilişkileri çeşitlendirdiğini belirtti.

İSTANBUL, 3 Mart (Xinhua) -- Politik ekonomi uzmanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çin Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Elif Kaya, Çin'in kalkınmasının, ülkelerin bağımsız büyümeyi sürdürebilmelerine yönelik daha eşit fırsatların yaratılmasına, küresel piyasalardaki tekelleşme baskılarının azaltılmasına ve daha kapsayıcı bir uluslararası ekonomi düzeninin teşvik edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Kaya kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda Çin'in yükselişinin, teknolojik ve finansal tekellerle kısıtlanmış durumdaki ülkelerin izleyebileceği kalkınma tercihlerini genişleterek küresel politik ekonomiyi büyük ölçüde yeniden şekillendirdiğini belirtti. Kaya, "Günümüzde birçok ülke, Çin'le işbirliği yaparak daha yüksek kalkınma aşamalarına ulaşabilir" dedi.

Altyapı, üretim ağları ve teknolojide işbirliğinin, gelişmekte olan ülkelere iç endüstriyel kapasitelerini güçlendirip tek bir ekonomik merkeze bağımlılıklarını azaltma imkanı verdiğini belirten Kaya, "Uygun maliyetli altyapıya, üretim zincirlerine ve teknolojik işbirliğine erişim, birçok ülkenin kendi ekonomik ekosistemleri ve kalkınma stratejilerini oluşturabilmelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaya, Çin'le bağlantılı küresel tedarik zincirlerinin genişlemesinin, tüm dünyada daha düşük maliyetli ürün ve hizmetlerin ortaya çıkışına katkıda bulunduğunu belirtti. "Bu süreç, mal ve hizmetlerin daha ucuz hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda teknolojik tekelleri de zayıflatıyor" diyen Kaya, bunun ulusal kalkınma, politika özerkliği ve uzun vadeli stratejik planlama açısında da siyasi çıkarımları olduğunu kaydetti.

Politik ekonomi açısından ise Kaya, Çin'in büyümesinin, çok kutuplulukla öne çıkan bir küresel ekonomik yapıya katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Çin ekonomisinin büyümesiyle uluslararası ekonomik ilişkilerin daha çeşitli hale geldiğini belirten Kaya, böylelikle teknoloji, finans ve ticaret gibi alanlardaki tekelleşmenin de azaldığını dile getirdi.

Çin'in ticari ilişkiler bağlamında birçok ülkenin önemli bir ticaret ortağı haline gelmiş olmasının küresel ekonomik direnci artırdığını ifade eden Kaya, "Ticari ortaklıkların çeşitlendirilmesi, alternatif kalkınma yolları sağlamakta ve ekonomik istikrarı güçlendirmektedir" dedi.

Çin'in gelişmekte olan ülkelerle etkileşiminin, yatırım, altyapı işbirliği, tercihli pazar erişimi ve kapasite inşası da dahil olmak üzere kalkınma işbirliğiyle yakın şekilde bağlantılı olduğunu belirten Kaya, bu işbirliği biçimlerinin ortak ülkelerin kalkınma süreçlerine büyük katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Bağlantı imkanlarına yönelik girişimler konusuna da değinen Kaya, büyük ölçekli altyapı projelerinin, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesindeki önemine dikkat çekerek, "Altyapı bağlantıları ve lojistik işbirliği, ülkelerin ticari verimlilik, endüstriyel kapasite ve uzun vadeli kalkınma fırsatları geliştirmesine yardımcı oluyor" dedi.

Çin'in küresel katkılarının önemine işaret eden Kaya, Çin'in ekonomik büyümesinin, ölçeği ve küresel piyasalara entegrasyonu sayesinde önemli düzeyde yayılma etkisine sahip olduğunu vurguladı. Çin'in küresel boyutta yoksulluğun azaltılmasındaki rolüne de dikkat çeken Kaya, bu çerçevede son dönemlerde yüz milyonlarca kişinin yoksulluktan kurtarıldığını kaydetti.

Kaya, ileriye dönük olarak ise 15. Beş Yıllık Plan döneminde istikrarlı ve daha yüksek kalitede büyüme beklediğini ifade etti. Yapısal dönüşüm, inovasyon odaklı kalkınma ve yeşil dönüşümün, Çin'in gelecekte izleyeceği yolun kilit önemdeki nitelikleri olduğunu belirten Kaya, Çin'in dışa açıklığını sürdürmesinin, uluslararası ekonomik sistemdeki istikrarı desteklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Elif Kaya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kalkınması Küresel Ekonomiyi Şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok
İran, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini daha vurdu İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tahran’da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü
Dubai’de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague’de 2 maç ertelendi Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

18:22
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 19:32:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'in Kalkınması Küresel Ekonomiyi Şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.