Çin'in Karbon Nötr Hedefi İçin Enerji Dönüşümü - Son Dakika
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Çin'in Karbon Nötr Hedefi İçin Enerji Dönüşümü

CETO 2024, Çin'in enerji dönüşümünü ve karbon nötr hedeflerini destekleyen kritik adımları vurguluyor.

15.11.2024 17:32
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BAKÜ, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Enerji Dönüşümünün Görünümü 2024 (CETO 2024) Yönetici Özeti'ne göre Çin'in enerji dönüşümünü başarıyla tamamlaması, ülkenin ekonomik ve sosyal sistemlerinin tamamında 2060 yılından önce karbon nötr olma hedefine önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı sırasında çarşamba günü açıklanan belge, Çin'in enerji dönüşümü ve yeni enerji gelişimine odaklanıyor.

Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Zhenmin, Çin standında düzenlenen bir yan etkinlikte yaptığı konuşmada iklim değişikliğine proaktif şekilde uyum sağlamanın, enerji dönüşümünü teşvik etmenin ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı desteklemenin an itibarıyla ve öngörülebilir gelecekte kritik küresel görevler haline geldiğini söyledi.

Çin, 2030'dan önce karbon emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötr olma şeklindeki "çifte karbon" hedeflerini dört yıl önce açıkladı. Liu, o zamandan bu yana Çin'in enerji dönüşümünü istikrarlı şekilde ilerlettiğini ve küresel iklim mücadelesi ve yeşil dönüşüme önemli ölçüde katkıda bulunarak kayda değer adımlar attığını ifade etti.

Liu, CETO 2024'ün düşük karbonlu enerji dönüşümüne yönelik ileriye dönük ve yenilikçi çözümler sunmasını beklediğini ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise Çin'in küresel temiz enerji sektöründe öncü olduğunu belirterek, Çin'in temiz enerji kapasitesindeki hızlı büyümenin sadece Çin'in değil dünyanın da yararına olduğunu vurguladı.

Çin'in teknolojik inovasyon ve uygulamalarını daha da hızlandıracağını umduğunu söyleyen Birol, böylece uluslararası toplumun Çin'in yeşil kalkınmasından faydalanırken enerji dönüşümünün ilerletilmesini de destekleyeceğini belirtti.

Açıklanan yönetici özetinde son küresel enerji dönüşüm trendlerine de yer veriliyor. Çin Makroekonomik Araştırmalar Akademisi Enerji Araştırma Enstitüsü Enerji Verimliliği Merkezi Direktörü Bai Quan, belgede Çin'in enerji üretim ve tüketim dönüşümüne ilişkin beklentilerin analiz edildiğini ve farklı uluslararası işbirliği senaryoları çerçevesinde Çin'in enerji sisteminde net sıfır karbon emisyonlarına ulaşılmasına yönelik yöntem ve teknolojik çözümlerin araştırıldığını söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Politikası Müsteşarı Ole Thonke, Çin ve Danimarka'nın geçen yıl Yeşil Ortak Çalışma Programı başlatarak iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümünü ikili işbirliğinin temel bir bileşeni haline getirdiğini belirtti.

Thonke, CETO 2024'ün Çin ve Danimarka arasındaki yakın işbirliğinin bir sonucu olduğunu söyledi. CETO 2024, Çin'in enerji sisteminin düşük karbonlu dönüşümü için yöntem ve optimal kalkınma planları üzerinde çalışmayı amaçlıyor.

Thonke, araştırma bulgularının her iki ülke ve uluslararası toplumun enerji dönüşüm süreçlerine rehberlik etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Azerbaycan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Sağlık, Dünya, Çevre, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Karbon Nötr Hedefi İçin Enerji Dönüşümü - Son Dakika

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