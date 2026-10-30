Çin\'in kaşmir başkenti Qinghe\'de üretilen ürünler 30\'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

Çin'in kaşmir başkenti Qinghe'de üretilen ürünler 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde, Xingtai kentine bağlı Qinghe ilçesi, ülkenin önde gelen kaşmir işleme ve satış merkezleri arasında bulunuyor. Kaşmir başkenti olarak anılan Qinghe'de üretilen ürünler, 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.
QİNGHE, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xingtai kentine bağlı Qinghe ilçesi, ülkenin önemli kaşmir işleme ve satış merkezlerinden biri.
Ülkenin kaşmir başkenti olarak da bilinen Qinghe'de üretilen kaşmir ürünleri, 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.
Kaynak: Xinhua
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