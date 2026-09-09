Çin'in Nepal'e gönderdiği dördüncü yardım partisi Katmandu'ya ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Nepal'e gönderdiği dördüncü yardım partisi Katmandu'ya ulaştı

Çin\'in Nepal\'e gönderdiği dördüncü yardım partisi Katmandu\'ya ulaştı
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Çin'in acil yardım malzemelerinin dördüncü partisi, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Yardımda arama kurtarma botları, sel kontrol pompaları ve güneş enerjili lambalar gibi malzemeler yer alıyor.

KATMANDU, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in gönderdiği acil yardım malzemelerinin dördüncü partisi salı günü Nepal'in başkenti Katmandu'da bulunan Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden alınan verdiği bilgilere göre bu parti ağırlıklı olarak arama kurtarma botları, paslanmaz çelikten sabit mıknatıslı sel kontrol pompaları, yedek bataryalar, morg dolapları, güneş enerjili lambaları ve diğer malzemeleri içeriyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Nepal'e gönderdiği dördüncü yardım partisi Katmandu'ya ulaştı - Son Dakika

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