Çin'in Zhuzhou kentinde BeiDou uygulama zirvesi 900 katılımcıyla açıldı
5. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Uygulamaları Zirvesi salı günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentinde başladı. Açılış törenine yaklaşık 900 yerli ve yabancı uzman, akademisyen, iş dünyası lideri, hükümet yetkilisi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.
CHANGSHA, 16 Eylül (Xinhua) -- 5. Uluslararası BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi Uygulamaları Zirvesi salı günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Zhuzhou kentinde başladı. Açılış törenine yaklaşık 900 yerli ve yabancı uzman, akademisyen, iş dünyası lideri, hükümet yetkilisi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Çin'in Zhuzhou kentinde BeiDou uygulama zirvesi 900 katılımcıyla açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?