Çin, küresel kamu güvenliği için tüm taraflarla işbirliğine hazır olduğunu açıkladı

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanı ve Devlet Konseyi Üyesi Wang Xiaohong, güvenlik riskleri ve sorunlarını ortaklaşa ele almak ve küresel kamu güvenliği yönetişimini güçlendirmek üzere tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, çarşamba günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenen 2026 Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu Konferansı'nda konuşma yaptı.

Wang, önceki konferanstan bu yana Çin'in kamu güvenliği yönetişimi alanındaki başarı ve deneyimlerini aktif şekilde paylaştığını, ikili ve çok taraflı mekanizma ve platformların kurulup geliştirilmesini teşvik ettiğini ve küresel kamu güvenliği yönetişimine değerli katkılar sağlayan bir dizi somut sonuç elde ettiğini belirtti.

Wang, Çin'in dört küresel inisiyatifi aktif şekilde hayata geçirmek, forumun gelişimini ilerletmek, istikrar konusunda mutabakat sağlamak, çok taraflılığa bağlı kalmak, yönetişim kapasitesini artırmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Wang ayrıca, güvenlik riskleri ve sorunlarını ortaklaşa ele almak, küresel kamu güvenliği yönetişimini güçlendirmek ve tüm ülkelerin halklarının refahına somut katkılar sağlamak istediklerini ifade etti.

Wang gün içerisinde Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı Luong Tam Quang, Myanmar İçişleri Bakanı Nyunt Win Swe, Papua Yeni Gine Kamu Güvenliği Bakanı John Pundari ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile bir araya geldi.