Çin Markalarının Türkiye Otomotiv Pazarındaki Gücü Artıyor

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Türkiye otomotiv pazarında hem adet hem de pazar payı açısından konumunu her geçen gün güçlendiren Çin markaları, yatırım konusunda "sessizliğini" koruyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-nisan döneminde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 371 bin 438'e yükseldi.

Otomobil satış sayısı söz konusu dönemde yüzde 16,62 artışla 294 bin 837, hafif ticari araç satış sayısı ise yüzde 5,2 azalışla 76 bin 601 oldu.

ODMD listesinde Çin menşeli marka sayısı 12'ye yükselecek

ODMD listesine yeni Çin firmalarının da dahil olmasıyla pazardaki toplam marka sayısı 54'e ulaştı.

Son dönemde Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenirken, bu durum pazara giren firma sayısına da yansıdı. Türkiye otomotiv pazarında Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Maxus, Hongqi, DFSK, BYD ve NETA ile 10 Çin menşeli marka bulunuyor. Bu listeye yakın zamanda SWM ve Jaecoo markalarının da eklenmesiyle Çin menşeli marka sayısının 12'ye yükselmesi bekleniyor.

DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ise ODMD'de listelenmiyor. Ayrıca DFSK ve Maxus markaları hafif ticari araç satışı da yapıyor.

Çin markalarının Türkiye pazarından aldığı pay

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satışları (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk 4 ayında 29 bin 539'a, otomotiv pazarından aldıkları pay da yüzde 7,95'e ulaştı.

Çin markaları arasında DFSK ve Maxus'un ticari araç satışı da bulunuyor. Bu iki markanın hafif ticari satışları hariç tutularak sadece otomobil özelinde bakıldığında Çin markalarının satış sayısı 29 bin 241'e, pazar payı ise yüzde 9,91'e yükselmiş durumda.

En fazla satış yapan Çin markaları

Çin otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-nisan dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Chery 20 bin 782 satışla ilk sırada yer aldı. 7 bin 185 satış sayısına ulaşan MG ikinci, 862 satış yapan BYD de üçüncü oldu.

DFSK, otomobil ve hafif ticari olmak üzere 260 satışla dördüncü, Maxus 168 satışla beşinci sırada konumlandı.

Şubat 2023'te satış sayısı 1000'in altında kalmıştı

Chery ve bazı Çin markalarının satışa henüz başlamadığı geçen yılın şubat ayına bakıldığında, Çin markalarının toplam satışları 1000 adedin altında kalmıştı. 2023'ün tamamında ise Çin markaları, toplam 967 bin 341 adetlik Türkiye otomobil pazarında, 59 bin 97 satışla yüzde 6,10 paya ulaşmıştı.

Böylece, Çin markalarının hem satış sayısı hem de pazar payı açısından Türkiye pazarındaki konumlarını güçlendirdiği görüldü.

Çin markaları, Türkiye'yi "Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak görüyor

Sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markalarının, Türkiye'de üretim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ve BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmayı değerlendirdiğini ve ileri düzeyde görüşmeler yapıldığını söylemişti. Aynı zamanda Chery Grubu Başkanı Yin Tongyue da Çin'deki açıklamasında, Türkiye'ye yatırım konusunun hala masada olduğunu ifade etmişti.

AA muhabirinin bilgi aldığı bazı ilgili şirket yetkilileri, Türkiye'nin Çin markaları için üretim ve batarya yatırımı anlamında en büyük adaylardan olmaya devam ettiğini, özellikle elektrikli otomobillerle ilgili düzenlemeleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Çin otomotiv markalarının ocak-nisan döneminde Türkiye'deki satış sayıları şöyle:

OTOMOBİL+HAFİF TİCARİ OTOMOBİL CHERY 20.782 20.782 MG 7.185 7.185 BYD 862 862 DFSK 260 130 MAXUS 168 0 SKYWELL 142 142 LEAPMOTOR 81 81 NETA 53 53 HONGQI 5 5 SERES 1 1 TOPLAM SATIŞ (ADET) 29.539 29.241 TÜRKİYE TOPLAM PAZAR (adet) 371.438 294.837 PAZAR PAYI (yüzde) 7,95 9,91

Kaynak: AA