Çin, Nepal'e Acil Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Çin, Nepal'e Acil Yardım Gönderdi

Çin, Nepal\'e Acil Yardım Gönderdi
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Çin, Nepal'deki ölümcül heyelan sonrası insani yardım paketini devreye soktu, kurtarma çalışmaları sürüyor.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nepalli mevkidaşı Shisir Khanal ile telefonda görüştü. Wang, Nepal'e acil insani ve nakdi yardımı kapsayan yardım paketini uygulamaya koyduklarını ve bazı yardım malzemelerinin kısa süre içinde Katmandu'ya ulaşacağını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Nepal sınır bölgesinde ani bir buzul çökmesinin tetiklediği heyelan felaketinin ardından her iki tarafta ağır can kayıpları yaşandığı ve çok sayıda kişiden hala haber alınamadığını belirtti. Olayın son yıllarda iki ülke arasında meydana gelen en ciddi sınır ötesi felaket olduğunu vurgulayan Wang, kurtarma çalışmalarının benzeri görülmemiş derecede karmaşık ve zorlu olduğunu ifade etti.

Felaketi büyük ciddiyetle ele aldıklarını söyleyen Wang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kurtarma ve acil müdahale çalışmaları için zaman kaybetmeksizin net talimatlar verdiğini, Başbakan Li Qiang'ın ise çalışmaları yerinde koordine etmek üzere afet bölgesine gittiğini kaydetti.

Wang, sınırın Çin tarafında acil arama kurtarma çalışmaları yürütürken Nepal'e de en kısa sürede yardım eli uzattıklarını ve acil afet yardım çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Bakan, Xi'nin Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'e, Li'nin ise Nepalli mevkidaşı Balendra Shah'a taziyelerini ilettiğini hatırlattı.

Wang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun Nepal'deki afet bölgesine acil yardım sağlamayı ve uluslararası arama kurtarma işbirliği yürütmeyi kararlaştırdığını belirtti. Bakan bunun Çin tarafından alınan önemli bir siyasi karar olduğunu vurgulayarak, Nepal ile dostluklarını gösterdiğine işaret etti.

Wang, çalışmalara destek olmak üzere Çinli tünel uzmanlarından oluşan iki kurtarma ekibinin afet bölgesine ve Katmandu'ya zaman kaybetmeksizin gönderildiğini ifade etti. Bakan ayrıca, yukarı havzadaki set gölüne ilişkin erken uyarı bilgileri dahil olmak üzere afet bölgesine ait görüntü, uydu ve hidrolojik veriler gibi önemli bilgileri Nepal ile paylaştıklarını belirtti.

Çin tarafında mahsur kalan Nepal vatandaşları için gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa sürede Nepal'e dönmelerinin sağlanacağını belirten Wang, Nepal'in de bölgedeki Çin vatandaşlarına yardım etmesi ve tahliyelerini sürdürmesi temennisini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Çin ve Nepal'in dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı, ortak bir kaderi paylaşan halklar olduğunu söyleyen Wang, iki ülkenin felakete karşı kararlılıkla omuz omuza durması, zorlukların üstesinden el ele vererek gelmesi ve Himalayalar boyunca uzanan geleneksel dostluklarını somut eylemlere dökmesi gerektiğini belirtti.

Shisir ise Nepalli liderlerin Çin hükümetine, halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve Çin'in acil insani yardımından duydukları içten memnuniyeti dile getirdi.

Shisir, afetten her iki ülkenin de etkilendiğini, Çin'in kendi zorluklarının üstesinden gelerek en kısa sürede Nepal'e yardımda bulunduğunu belirtti. Bakan, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Çin'e teşekkürlerini yineleyen Shisir, mahsur kalan veya haber alınmayan Çin vatandaşlarını kurtarmak için Çin ile yakın çalışmaya devam edeceklerini, ayrıca haber alınamayan diğer yabancı uyrukluların bulunması ve kurtarılması için ortaklaşa çalışacaklarını söyledi.

Shisir, afet sonrası yeniden inşa, afet önleme ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını daha da ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Nepal'e Acil Yardım Gönderdi - Son Dakika

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