Çin Ordusu Huangyan Dao'da Devriye Geziyor - Son Dakika
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Çin Ordusu Huangyan Dao'da Devriye Geziyor

Çin Ordusu Huangyan Dao\'da Devriye Geziyor
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Çin, Huangyan Dao'da hava ve deniz devriyeleri ile ulusal egemenliğini korumayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri, perşembe günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki alanların karasuları ve hava sahasında savaşa hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Huangyan Dao'nun Çin topraklarının asli bir parçası olduğu vurgulanarak, komutanlığa ait birliklerin temmuz ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki alanların karasuları ve hava sahasında devriyelerini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, her türlü hak ihlali ve provokatif eylemle mücadelede etkili bir karşı önlem işlevi gören söz konusu devriyelerin, Çin'in ulusal egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusu Huangyan Dao'da Devriye Geziyor - Son Dakika

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