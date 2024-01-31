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Çin Porselen Sanat Eserleri Paris'te Sergileniyor - Son Dakika
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Çin Porselen Sanat Eserleri Paris'te Sergileniyor

Çin Porselen Sanat Eserleri Paris\'te Sergileniyor

Çin'in porselen başkenti Jingdezhen kentinden getirilen 48 parça porselen sanat eseri, Paris'te sergilenmeye başladı.

31.01.2024 17:26
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PARİS, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in porselen başkenti Jingdezhen kentinden getirilen 48 parça porselen sanat eseri Salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te sergilenmeye başladı.

Kaynak: Xinhua

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