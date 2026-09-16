Çin-Rusya sınır ötesi turizmi vizesiz seyahatle 2025'te gelişmeyi sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ile Rusya arasındaki sınır ötesi turizm ve halklar arası ilişkiler, 2025 yılında vizesiz seyahat politikalarının iyileştirilmesinin ardından gelişmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki bu gelişme, sınır ötesi seyahat ve halklar arası ilişkileri olumlu yönde etkiliyor.
HARBİN, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ile Rusya arasındaki sınır ötesi turizm ve halklar arası ilişkiler, 2025 yılında vizesiz seyahat politikalarının iyileştirilmesinin ardından gelişmeye devam ediyor.
Kaynak: Xinhua
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