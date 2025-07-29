Çin-Türkiye Yük Trenleri ile Yeni Dönem - Son Dakika
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Çin-Türkiye Yük Trenleri ile Yeni Dönem

29.07.2025 13:52
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Orta Koridor üzerinden seferlere başlayan yük trenleri, Çin-Avrupa bağlantısını güçlendiriyor.

İSTANBUL, 29 Temmuz (Xinhua) -- Türk yetkililer ve sektör uzmanları, kısa süre önce Orta Koridor üzerinden Çin- Türkiye seferlerine başlayan iki yük treninin, bu rotada yeni bir dönem başlattığını söyledi. Uzmanlar, bu gelişmenin Çin-Avrupa demiryolu operasyonlarının daha düzenli ve verimli hale getirilmesine doğru atılan bir adım olduğuna dikkat çekti.

Resmi adı Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru olan rota, Kazakistan'ı aşıp Hazar Denizi'nden geçiyor. Yoluna Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden devam eden rota, Türkiye'den geçerek Avrupa'ya ulaşıyor.

İlk Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Güney Kanalı Treni, 21 Temmuz'da İstanbul Halkalı İstasyonu'na vardı.

İletişim ekipmanları ve otomobil parçaları gibi mallar taşıyan tren, 29 Haziran'da Chongqing'den hareket ederek, 22 günde İstanbul'a ulaştı. Chengdu'dan yola çıkan diğer treninse önümüzdeki hafta İstanbul'a varması bekleniyor.

Türkiye ve Çin'deki lojistik ortaklar, kargoların zamanında teslimatını garanti altına almak üzere operasyonel planlamayı en iyi düzeye çıkarıp koordinasyon mekanizmalarını güçlendirdi. Böylece daha hızlı ve dirençli bir ticaret bağlantısının temeli oluşturuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, çok sayıda deneme seferinin ardından Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden İstanbul'a tarifeli seferlerin başladığını söyledi.

Bu seferlerin Orta Koridor'un operasyonel genişlemesinde önemli bir adımı temsil ettiğini ifade eden Uraloğlu, "Çin içerisinde yaklaşık 3.500 kilometre yol kat eden trenler, Orta Asya ve Hazar Denizi'ni aşarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Her tren yaklaşık 2.000 ton yük taşıyor" dedi.

Uraloğlu söz konusu seferlerin Türkiye'den Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları Grubu arasında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

Uraloğlu, Çin ile Avrupa arasında kesintisiz bir lojistik ağı kurarak yılda 1.000 tren seferi gerçekleştirmeyi ve Avrasya tedarik zincirinde merkezi bir üs olmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Orta Koridor artık sadece bir hayal değildir. Adım adım gerçek bir koridora dönüşüyor" diyen Pasifik Eurasia CEO'su Fatih Erdoğan, Orta Koridor'un geleneksel deniz yollarına kıyasla sadece daha kısa bir rota sunmakla kalmayıp, daha fazla kontrol imkanı da sağladığını sözlerine ekledi.

Erdoğan, "Bu trenler sadece konteyner değil, aynı zamanda vizyon, güven, strateji ve ortak bir gelecek hedefini de taşıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Türkiye Yük Trenleri ile Yeni Dönem - Son Dakika

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