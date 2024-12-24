Çin, Ukrayna Krizi İçin Barışçı Çözüm Arayacak

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BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizine ilişkin Barışın Dostları Grubu'nun diğer üyeleriyle birlikte çalışarak barışın en kısa sürede sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Çin, Brezilya, Cezayir ve diğer Küresel Güney ülkeleri, eylül ayında Ukrayna krizine ilişkin Barışın Dostları Grubu'nu kurmuştu.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında grubun kısa süre önce New York'ta yeniden toplandığını ve toplantıya Çin, Brezilya, Cezayir, Güney Afrika ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 Küresel Güney ülkesinin temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Sözcü, toplantıda Ukrayna krizindeki son durumun ve olası gelişmelerin değerlendirildiğini ve çatışmanın son dönemde tırmanmasından duyulan endişenin dile getirildiğini kaydetti. Mao, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine ve ülkelerin meşru endişelerine saygı gösterilmesi ve uluslararası çatışmalara barışçıl çözümler aranması gerektiğinin yinelendiğini de ifade etti.

Sözcü, grubun savaşın yayılması ve çatışmaların tırmanmasından kaçınılmasının önemini vurgulayarak durumun yatıştırılması çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi. Mao, grubun toplantıda Ukrayna krizine Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukuk temelinde diplomatik yollarla kapsamlı ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteğini dile getirerek bu çerçevede Küresel Güney ülkelerinin yapıcı rol oynamasını istediğini belirtti.