Çin, Ukrayna Krizi İçin Barışçı Çözüm Arayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Ukrayna Krizi İçin Barışçı Çözüm Arayacak

Çin, Barışın Dostları Grubu ile Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürecek.

24.12.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Ukrayna krizine ilişkin Barışın Dostları Grubu'nun diğer üyeleriyle birlikte çalışarak barışın en kısa sürede sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Çin, Brezilya, Cezayir ve diğer Küresel Güney ülkeleri, eylül ayında Ukrayna krizine ilişkin Barışın Dostları Grubu'nu kurmuştu.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında grubun kısa süre önce New York'ta yeniden toplandığını ve toplantıya Çin, Brezilya, Cezayir, Güney Afrika ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 Küresel Güney ülkesinin temsilcilerinin katıldığını belirtti.

Sözcü, toplantıda Ukrayna krizindeki son durumun ve olası gelişmelerin değerlendirildiğini ve çatışmanın son dönemde tırmanmasından duyulan endişenin dile getirildiğini kaydetti. Mao, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine ve ülkelerin meşru endişelerine saygı gösterilmesi ve uluslararası çatışmalara barışçıl çözümler aranması gerektiğinin yinelendiğini de ifade etti.

Sözcü, grubun savaşın yayılması ve çatışmaların tırmanmasından kaçınılmasının önemini vurgulayarak durumun yatıştırılması çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi. Mao, grubun toplantıda Ukrayna krizine Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukuk temelinde diplomatik yollarla kapsamlı ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteğini dile getirerek bu çerçevede Küresel Güney ülkelerinin yapıcı rol oynamasını istediğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ukrayna Krizi İçin Barışçı Çözüm Arayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:17 PKK’lı hainler Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı PKK'lı hainler Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı
16:55 Suriye’de geçiş hükümeti Noel’i resmi tatil ilan etti Suriye'de geçiş hükümeti Noel'i resmi tatil ilan etti
16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
23:39 İsrail, Haniyye suikastını kabul etti İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
23:32 Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın değil: Serdal Adalı, görüştüğü teknik direktörü canlı yayında açıkladı
23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya ’’Suriye’’ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya ''Suriye'' uyarısı: Mecbur kalacak
23:03 Arda Güler, La Liga’da ayın oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi
22:55 WhatsApp’ın Rusya’da engellenmesi an meselesi WhatsApp'ın Rusya'da engellenmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 18:20:59. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Ukrayna Krizi İçin Barışçı Çözüm Arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.