Çin ve ABD Ekonomi Görüşmeleri Madrid'de
Çin ve ABD Ekonomi Görüşmeleri Madrid'de

Çin ve ABD Ekonomi Görüşmeleri Madrid\'de
15.09.2025 11:14
He Lifeng ve Scott Bessent, ekonomi ve ticaret konularını görüşmek için Madrid'de buluştu.

MADRİD, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, İspanya'nın başkenti Madrid'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi.

Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını ele almak üzere Madrid'de bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, önümüzdeki günlerde görüşmelerde ABD'nin uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin ve ABD Ekonomi Görüşmeleri Madrid'de - Son Dakika

SON DAKİKA: Çin ve ABD Ekonomi Görüşmeleri Madrid'de - Son Dakika
