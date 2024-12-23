Çin ve Brezilya'dan Ukrayna için Barış Çabaları - Son Dakika
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Çin ve Brezilya'dan Ukrayna için Barış Çabaları

Çin, 'Barışın Dostları' grubuyla Ukrayna krizini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

23.12.2024 19:46
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Çin, Brezilya ile öncülük ettiği "Barışın Dostları" grubu ülkeleriyle Ukrayna krizinin çözümü için çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığın Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, 17 "Küresel Güney" ülkesi temsilcilerinin, grubun ikinci toplantısını New York'ta gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıya Çin ve Brezilya'nın yanı sıra Türkiye, Cezayir, Güney Afrika ve diğer ülkelerden temsilcilerin katıldığını aktaran Sözcü Mao, eylül ayında bakanlar düzeyinde yapılan ilk toplantı ve ardından yayımlanan ortak bildiride, Küresel Güney ülkelerinin Ukrayna Savaşı'na dair endişelerini ilk kez dile getirdiğini hatırlattı.

Mao, grubun ikinci toplantısında katılımcıların, Ukrayna'daki güncel durumu ve potansiyel gelişmeleri ele aldığını, gerilimin tırmanmasından duydukları endişeyi dile getirdiğini, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, meşru kaygılarına saygı ile tüm uluslararası ihtilaflara barışçıl çözüm ilkelerinin önemini yinelediğini ifade etti.

Katılımcıların, gerilimin düşürülmesi, çatışmanın tırmandırılmaması ve savaş sahasının genişletilmemesinin önemine işaret ettiğini aktaran Mao, çatışan tarafların soruna diplomasi ve siyasi yollarla yaklaşması ve BM Şartı ile uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı ve kalıcı çözüm bulunmasını destekleme çağrısı yaptıklarını dile getirdi.

Mao, Çin'in, Küresel Güney ülkelerinin Ukrayna'da barış için yapıcı rol oynamasını desteklediğini ve erken bir barışın gerçekleştirilmesine pozitif katkı sağlamak üzere grubun diğer üyeleriyle çalışamaya hazır olduğunu vurguladı.

"Barışın Dostları" grubu, Çin ve Brezilya'nın öncülüğünde eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu sırasında, Türkiye, Endonezya, Mısır ve Güney Afrika'nın desteğiyle oluşturulmuştu. Grup, savaşa siyasi ve diplomatik yöntemlerle son verilmesi çağrısını yaparken, kalıcı barış için tüm taraflarla farklı düzeylerde temas kurulması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Brezilya, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya'dan Ukrayna için Barış Çabaları - Son Dakika

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