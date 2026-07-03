Çin ve Danimarka İşbirliğini Derinleştiriyor - Son Dakika
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Çin ve Danimarka İşbirliğini Derinleştiriyor

Çin ve Danimarka İşbirliğini Derinleştiriyor
03.07.2026 13:25
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Danimarka ile ticaret, sağlık ve yeşil işbirliğini artıracaklarını açıkladı.

KOPENHAG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak, yeşil ortak çalışma programının yeni versiyonuna ilişkin görüşmeleri başlatmak ve bilimsel araştırma, inovasyon, yeşil deniz taşımacılığı ile sağlık alanlarındaki işbirliğini derinleştirmek üzere Danimarka ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

Çin ve Danimarka arasındaki etkileşimlerin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirten Wang, iki ülkenin bu süreçte pek çok "ilke" imza attığını ifade etti. Danimarka'nın hem Çin ile kapsamlı stratejik ortaklık kuran ilk İskandinav ülkesi hem de Çin ile yeşil dönüşüm işbirliği mekanizması oluşturan ilk ülke olduğunu kaydeden Wang, Kraliçe II. Margrethe'in de Çin'in reform ve dışa açılım politikasının başlamasının ardından ülkeyi ziyaret eden ilk Batılı devlet başkanı olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıldönümünün geçen yıl kutlandığını hatırlatan Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmeye, üst düzey temasları sürdürmeye, farklı kurumlar ve alanlar arasında diyalog ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çin'in Danimarka'nın Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Wang, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu güçlendirmek, ayrıca Çin-Danimarka kapsamlı stratejik ortaklığına yeni boyutlar kazandırmak amacıyla eğitim, kültür, turizm, gençlik ve spor alanlarındaki etkileşimleri artırmaya da istekli olduklarını dile getirdi.

Wang, Danimarkalı şirketlerin Çin'e yatırım yapmayı sürdürmesini temenni ettiklerini belirterek, Danimarka'nın da Çinli şirketlere açık, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini söyledi.

İki tarafın da ikili ilişkilerin siyasi temelini birlikte koruması gerektiğini belirten Wang, Çin'in Danimarka'nın tek Çin ilkesine bağlılığını takdir ettiğini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlar doğrultusunda ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Uluslararası ve bölgesel meselelere de değinen Wang, BM Güvenlik Konseyi üyeleri olan Çin ve Danimarka'nın çok taraflılığı desteklediğini, uluslararası hukukun üstünlüğünü savunduğunu ve uluslararası meselelerde Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü desteklediğini vurguladı.

Wang, iki tarafın iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi için çaba göstermesi, tek taraflılık ve zorbalığın her türüne karşı çıkması ve dünya barışı, istikrarı ve refahına katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Çin ile Avrupa Birliği'nin rakip değil ortak olduğunu ve işbirliğinin Çin-AB ilişkilerinin belirleyici özelliği olmaya devam etmesi gerektiğini belirten Wang, Danimarka'nın AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmede yapıcı bir rol oynamasını temenni ettiklerini ifade etti.

Rasmussen ise Danimarka'nın tek Çin politikasına bağlılığını yineleyerek, Çin ile her düzeyde temasları ve açık ve samimi diyaloğu sürdürmeyi, yeşil ortak çalışma programının yeni versiyonu üzerinde çalışmayı ve ekonomi, ticaret, kültür, sağlık ile eğitim alanlarındaki işbirliğini genişletmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Rasmussen, Danimarkalı şirketlerin Çin'in kalkınma beklentilerine güvendiğini ve Çin pazarındaki faaliyetlerini uzun vadede sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Belirsizliklerin hakim olduğu günümüz dünyasında Çin'in büyük bir ülke olarak üstlendiği role önem verdiklerini vurgulayan Rasmussen, Çin ile BM ve diğer platformlar aracılığıyla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, çok taraflılık ve serbest ticareti savunmaya, çeşitli küresel zorlukların üstesinden gelmeye ve AB-Çin diyaloğu ile işbirliğinin geliştirilmesine olumlu katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Diplomasi, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

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