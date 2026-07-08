Çin ve İskandinav Ülkeleri AI Yönetişimi Üzerine Anlaştı - Son Dakika
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Çin ve İskandinav Ülkeleri AI Yönetişimi Üzerine Anlaştı

Çin ve İskandinav Ülkeleri AI Yönetişimi Üzerine Anlaştı
08.07.2026 17:25
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Çin, İskandinav ülkeleriyle yapay zeka yönetişimini güçlendirmek için ortak kurallar belirledi.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi ve yönetişimine büyük önem veren Çin'in ve dört İskandinav ülkesinin, küresel yapay zeka yönetişimi konusunda diyaloğu güçlendirme ve ortak yönetişime ilişkin kuralları araştırma konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Mao, salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 2-7 Temmuz tarihlerinde Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'e gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu dört ülke, bilimsel ve teknolojik inovasyon alanında önemli bir güç konumunda. Çin, iki tarafın işletmelerinin kendi avantajlarından yararlanarak koordinasyon ve işbirliği içinde güçlerini birleştirmesini ve inovasyon alanında elde edilen sonuçlarla halklarımıza daha fazla fayda sağlamasını memnuniyetle karşılamaktadır" diyen Mao, dört ülkenin Çin'in ortaya koyduğu insan odaklı yaklaşım, yapay zekanın iyi amaçlarla kullanılması, eşitlik, kapsayıcılık ve işbirliğine dayalı yönetişim ilkelerini takdir ettiğini ifade etti.

Wang'ın ziyaretleri sırasında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ve ev sahibi ülkelerin liderleriyle dostane görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Mao, iki tarafın geleneksel dostluğu sürdürme, üst düzey etkileşimleri devam ettirme, stratejik iletişimi artırma, kapsamlı işbirliğini genişletme ve ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydetmek üzere çaba gösterme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Mao, Wang'ın dört ülkenin işletmelerini, Çin pazarına girerek güçlerini artırmaya ve Çin'in devasa pazarı, eksiksiz sanayi zincirleri ve çeşitli uygulama senaryolarının sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ettiğini söyledi. Sözcü ayrıca, dört ülkenin Çin ile Avrupa arasında daha yapıcı ekonomik ve ticari diyaloglar yürütülmesini memnuniyetle karşıladığını ve ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların uygun şekilde ele alınması, kazan-kazan çözümlerinin aranması ve somut sonuçlar elde edilmesine yönelik çabaları desteklediğini belirtti.

Mao, dört ülkenin çok taraflı iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, Birleşmiş Milletler'in otoritesini ve rolünü korumak ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi oluşturmak üzere Çin ile birlikte çalışma konusunda da mutabık kaldığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İskandinav Ülkeleri, Dış Politika, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve İskandinav Ülkeleri AI Yönetişimi Üzerine Anlaştı - Son Dakika

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