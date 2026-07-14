Çin ve Kazakistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Kazakistan İlişkileri Güçleniyor
14.07.2026 16:20
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Wang Yi ve Yermek Köşerbayev, stratejik işbirliği ve yapay zeka konferansı için bir araya geldi.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günkü görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere yakında Çin'e gerçekleştireceği ziyaret sırasında iki cumhurbaşkanının kapsamlı stratejik görüşmelerde bulunacağını ve bunun ikili ilişkilerin gelişimine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Wang, iki cumhurbaşkanının vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek, nesiller boyu süren dostluğu sürdürmek, halkların refahını artırmak, karşılıklı stratejik güveni pekiştirmek ve kalkınma ile yeniden canlanmayı birlikte ilerletmek üzere Kazakistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kazakistan'ın kendi ulusal koşullarına uygun ve halkının desteğini alan başarılı bir kalkınma yolu izlemesini kararlılıkla desteklediklerini kaydeden Wang, Kazakistan ile çok yönlü tatbiki işbirliğini teşvik etmeye ve Çin-Kazakistan kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığının içeriğini sürekli olarak zenginleştirmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Kazakistan'ın Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'ne katılımını memnuniyetle karşıladıklarını ve ülkenin çok taraflı platformlarda oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini belirten Wang, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere Kazakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Köşerbayev ise ÇKP'nin 105. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek, iki cumhurbaşkanı arasındaki köklü dostluk ve yakın temasların ikili ilişkilerin üst düzeyde gelişmesinin en büyük güvencesi olduğunu söyledi.

Kazakistan'ın bağımsız bir dış politika izlediğini ve Çin ile işbirliğine her zaman öncelik verdiğini belirten Köşerbayev, iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve dostluğun üçüncü tarafların etkisi altında kalmayacağını ifade etti.

Köşerbayev, Kazakistan'ın Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarını korumasını kararlılıkla desteklediğini belirterek, çeşitli alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye ve uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile yakın işbirliği yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.

Köşerbayev, görüşmelerin ardından Kazakistan hükümeti adına Uluslararası Arabuluculuk Örgütü Sözleşmesi'ne katılım için imza attı.

Kaynak: Xinhua

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