Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Toplandı

TİANJİN, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkenin kuzeyindeki Tianjin'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Pakistan dışişleri bakanları arasındaki yoğun temasların, karşılıklı güven ve dostluğu derinleştirme ve çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etme imkanı sunduğunu ve iki ülkenin üst düzey her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığını yansıttığını söyledi.

Wang, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere Pakistan'la çalışmaya ve temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini kararlılıkla desteklemeyi sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Pakistan'ı kendi sorunlarını halletmeye, bağımsız ve sürdürülebilir kalkınmayı başarıyla tamamlamaya ve kapsamlı ulusal gücünü sürekli olarak artırmaya odaklanma konusunda desteklediklerini kaydeden Wang, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğu artırma, ortaklaşa Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasını üst düzeyde gerçekleştirme ve tarım, sanayi ve madencilik alanlarındaki işbirliğini derinleştirme konularında istekli olduklarını ifade etti.

Önümüzdeki yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, kutlama etkinliklerini ortaklaşa planlamaya hazır olduklarını da belirtti.

Pakistan'ı terörle mücadele operasyonları yürütme konusunda desteklediklerine, ancak Pakistan'daki Çinlilerin güvenliğinin kendileri için her zaman endişe kaynağı olduğuna dikkat çeken Wang, Pakistan'ın ülkedeki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

Pakistan'ın, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını desteklemesini takdir ettiklerini ifade eden Wang, Tianjin Zirvesi'nin başarılı olması için Pakistan ile ortaklaşa sergileyecekleri çabaları sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Dar ise tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda Çin'i desteklediklerini söyledi. Dar, Tianjin Zirvesi'nin düzenlenmesinde Çin'e tam destek verdiklerini, aralarındaki çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ve Pakistan'daki Çinli personel ve kurumların güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.