Çin ve Rusya, yıkıcı dış müdahaleyi Avrasya'daki istikrarsızlığın temel nedeni saydı - Son Dakika
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Çin ve Rusya, yıkıcı dış müdahaleyi Avrasya'daki istikrarsızlığın temel nedeni saydı

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Çin ve Rusya, yıkıcı dış müdahaleyi Avrasya\'daki istikrarsızlığın temel nedeni saydı
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Çin ve Rusya, St. Petersburg'daki 31. olağan hükümet başkanları toplantısının ardından ortak bildiri yayımladı. İki ülke, yıkıcı dış müdahaleleri Avrasya'daki istikrarsızlığın temel nedeni olarak gördüklerini ve güç kullanımıyla yapılan dış baskıyı kınadıklarını bildirdi.

ST. PETERSBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Rusya, yıkıcı dış müdahaleleri, Avrasya genelindeki istikrarsızlığın temel nedeni olarak gördüklerini ve güç kullanımı yoluyla yapılan her türlü dış baskıyı güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

İki ülke, çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Çin ve Rusya hükümet başkanları arasındaki 31. olağan toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.

Bildiride iki taraf, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla savunduklarını belirtti.

Taraflar, adil uluslararası ilişkilerin, egemen devletler arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliği temelinde sağlamlaştırılmasını desteklediklerini ve dünyanın rakip bölgelere veya bloklara bölünmesine karşı çıktıklarını da ifade etti.

Toplantıya Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin eş başkanlık etti.

Kaynak: Xinhua
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