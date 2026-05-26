Çin ve Sırbistan\'dan İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Sırbistan'ın kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmesi, orta vadeli Kuşak ve Yol işbirliği eylem planını hayata geçirmesi ve ulaşım ve enerji altyapısı gibi alanlarda işbirliğini ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Xi pazartesi günü, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Yeni bir bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Xi, yeni büyüme faktörleri geliştirmek üzere iki tarafın, yapay zeka, dijital ekonomi, yeşil enerji ve ileri imalat gibi yükselen sektörlerde işbirliğini genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Xi, iki ülkeye kültür, eğitim, spor, turizm ve yerel yönetimler arası temasa yönelik çok yönlü işbirliğini genişletmek için vize muafiyeti politikaları, serbest ticaret anlaşması ve direkt uçuşları kullanma çağrısında da bulundu.

Vucic ise iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğa işaret ederek, Çinli şirketlerin Sırbistan'ın kalkınmasına katılımını ve sağladıkları önemli katkıları takdirle karşıladığını ifade etti.

Sırp lider, ikili ilişkilerde daha somut sonuçlar elde etmek üzere yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini derinleştirmek, büyük projeleri ilerletmek ve halklar arası etkileşimi güçlendirmek için Çin ile işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Liderler, görüşmelerin ardından siyaset, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, eğitim, hukuk ve kültür gibi alanlarda 20'den fazla işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.