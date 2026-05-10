Çin ve Tayland Ortak Tatbikat Düzenleyecek

BEİJİNG, May 10 (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ve Tayland'ın mayıs ayı ortasından sonuna kadar Tayland'da "Vuruş-2026" adlı ortak kara tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Jiang cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında; "Dağlık ve Ormanlık Alanlarda Ortak Terörle Mücadele Operasyonları" temasına odaklanacak olan Çin ve Tayland birliklerinin, karma ekipler kurarak savaş yaralılarının tedavisi, insansız ekipmanların kullanımı ve mühimmat atışları gibi konularda eğitim alacağını söyledi.

"Vuruş-2026"nın iki ordu arasındaki 8. ortak tatbikat olacağını ifade eden sözcü, tatbikatın amacının ikili dostluk ile işbirliğini derinleştirmek ve birliklerin ortak terörle mücadele operasyonlarındaki kabiliyetlerini geliştirmek olduğunu sözlerine ekledi.