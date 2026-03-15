Çin ve Vietnam\'dan Sınır Savunma Programı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Vietnam'ın Mart ayının ortalarında 10. Sınır Savunma Dostluk Değişim Programı'nı gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, etkinliğin Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi ve Vietnam'ın Quang Ninh eyaletindeki belirlenen bölgelerde ve limanlarda, ayrıca Beibu Körfezi sularında yapılacağını belirtti.

Açıklamaya göre, iki taraf ortak deniz filosu devriyeleri ve eğitim tatbikatları düzenleyecek. Ayrıca taraflar, sınır bölgelerindeki sivillerle tıbbi danışma ve kültürel etkinlikler yapacak.