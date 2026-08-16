Çin, Yeni Internet Uydusu Grubunu Fırlattı
Çin, Hainan'dan 24 internet uydusunu başarıyla uzaya göndermiştir.
WENCHANG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin pazar günü yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi.
Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan bir ticari uzay aracı fırlatma alanından Beijing saatiyle 12.10'da Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle fırlatılan 24. alçak yörünge uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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