Çin, Yeni Internet Uydusu Grubunu Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Yeni Internet Uydusu Grubunu Fırlattı

Çin, Yeni Internet Uydusu Grubunu Fırlattı
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Çin, Hainan'dan 24 internet uydusunu başarıyla uzaya göndermiştir.

WENCHANG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin pazar günü yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan bir ticari uzay aracı fırlatma alanından Beijing saatiyle 12.10'da Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle fırlatılan 24. alçak yörünge uydu grubu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yeni Internet Uydusu Grubunu Fırlattı - Son Dakika

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