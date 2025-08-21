Çin, Zafer Günü\'nü Kutlamaya Hazırlanıyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü, Çin'in başkenti Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda kutlanacak.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ortak askeri bandosu üyeleri, 3 Eylül'de düzenlenecek olan Zafer Günü askeri geçit töreni kapsamında hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.
