Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar - Son Dakika
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Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar

30.06.2026 17:56
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Çin Büyükelçiliği'nin davetiyle Pekin, Hangzhou ve Şanghay'da teknoloji merkezlerini ziyaret eden Türk basın heyeti; otonom ulaşım sistemlerinden insansı robotlara, yapay zekâ destekli üretim tesislerinden robotik cerrahi uygulamalarına kadar birçok projeyi yerinde inceledi. İncelemeler, Çin'in yalnızca yeni teknolojiler geliştirmeye değil, bunları şehir yaşamına, sanayiye ve sağlık sektörüne entegre eden kapsamlı bir teknoloji ekosistemi oluşturduğunu ortaya koydu.

Son yıllarda yapay zekâ, robotik ve akıllı üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Çin, bu alanlardaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çin Büyükelçiliği’nin davetiyle Pekin, Hangzhou ve Şanghay’ı kapsayan teknoloji programına katılan Türk basın heyeti, otonom ulaşım sistemlerinden robot teknolojilerine, sağlık teknolojilerinden yapay zekâ destekli üretim merkezlerine kadar birçok projeyi yerinde inceleme fırsatı buldu.

OTONOM ULAŞIM YALNIZCA ARAÇLARDAN İBARET DEĞİL 

Programın ilk teknoloji durağı Pekin’de gerçekleştirilen otonom sürüş deneyimi oldu. Direksiyon başında sürücü bulunmadan gerçekleştirilen test sürüşünde, araçların trafik akışı içerisinde güvenli bir şekilde hareket edebildiği görüldü.

Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar

TEYMUR: ÇİN BU DÖNÜŞÜMÜ UZUN VADELİ BİR STRATEJİ OLARAK ELE ALIYOR

Ziyarete katılan Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, otonom araç teknolojisinin yalnızca otomobillerden ibaret olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Beni en çok etkileyen nokta, Çin’in yalnızca otonom araç üretmiyor olması değildi. Şehirlerin de bu teknolojiye göre planlanmaya başladığını görmek çok çarpıcıydı. Araçların birbirleriyle ve şehir altyapısıyla sürekli iletişim kurabileceği bütüncül bir sistem inşa ediliyor. Bu da bize, Çin’in bu dönüşümü uzun vadeli bir strateji olarak ele aldığını gösteriyor.”

ROBOTLAR ARTIK LABORATUVARDA DEĞİL, HAYATIN İÇİNDE

Heyetin ziyaret ettiği Robot World ve teknoloji merkezlerinde ise servis robotlarından endüstriyel robotlara, insansı robotlardan özel görev robotlarına kadar çok sayıda uygulama sergilendi. Bazı robotların geliştirme süreci devam ederken, bir kısmının ise fabrikalarda, lojistik merkezlerinde ve kamu hizmetlerinde aktif olarak kullanıldığı aktarıldı.

Özellikle insanların çalışmasının zor veya riskli olduğu alanlarda geliştirilen robot çözümleri dikkat çekti.

Dr. Sümeyra Teymur, robot teknolojilerindeki çeşitliliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Robotlar artık yalnızca fuarlarda sergilenen prototipler değil. Tehlikeli sanayi tesislerinden enerji altyapısına, lojistikten kamu hizmetlerine kadar birçok alanda kullanılmaya başlanmış. Çin’de robotik teknolojilerin günlük hayatın ve üretimin doğal bir parçası hâline geldiğini görmek mümkün.”

Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA VE ROBOTİK CERRAHİ ÖNE ÇIKIYOR

Hangzhou’da ziyaret edilen Sir Run Run Shaw Hastanesi ve Şanghay’daki araştırma merkezlerinde sağlık teknolojileri de programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Yetkililer, yapay zekâ destekli teşhis sistemleri, dijital hastane altyapıları ve robotik cerrahi alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Robotik cerrahi sistemleri sayesinde bazı operasyonların kilometrelerce uzaktan gerçekleştirilebildiği ve bu uygulamaların artık deneme aşamasını geride bırakarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Teymur, sağlık alanındaki gelişmelerin özellikle dikkat çekici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Robotik cerrahiyi uzun zamandır konuşuyoruz ancak burada bunun yalnızca bir gelecek vizyonu olmadığını gördük. Uzaktan gerçekleştirilen ameliyatlar artık uygulanıyor. Bunun yanında hem sağlık teknolojileri hem de bu alanda kullanılan cihazların geliştirilmesi konusunda ciddi bir ekosistem oluşturulmuş.”

Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar

TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Program kapsamında Alibaba, Shenhao Technology ve “Embodied AI Manufacturing” araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde ise yapay zekâ destekli üretim sistemleri, akıllı ekipmanlar ve insansı robot teknolojileri hakkında bilgi alındı.

Çin’in teknoloji yatırımlarında yalnızca yeni ürün geliştirmeye değil; bu teknolojileri sanayiye, ulaşıma, sağlığa ve günlük yaşama entegre etmeye odaklandığı gözlemlendi.

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Son Dakika Güncel Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de geleceğe yolculuk! Sürücüsüz araçlar, insansı robotlar ve kilometrelerce uzaktan ameliyatlar - Son Dakika
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