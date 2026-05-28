Cinsel İstismar Davasında İstinaf Kararı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - İstinaf mahkemesi, öğrencilerine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yerel mahkemece 38 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmen A.Ö. hakkında yerel mahkemenin kararını kaldırarak, dört mağdur yönünden beraat, bir mağdur yönünden ise "sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçundan takdiri indirimle 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. İstinaf mahkemesi, tutuklulukta geçen süreyi de dikkate alarak sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da bir ortaokulda görev yapan 65 yaşındaki teknoloji tasarım öğretmeni A.Ö'yü, 5 erkek öğrencisine yönelik cinsel istismar suçlamasıyla açılan dava sonucunda toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırmış, karar daha sonra istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 18 Kasım 2025 tarihli mahkumiyet kararını kaldırdı.

İstinaf incelemesi kapsamında 20 Mayıs'ta görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, dosyaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü sundu. Savcı, dört mağdur yönünden sanığın cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı, bir mağdur yönünden ise sanığın eyleminin "sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğu değerlendirmesiyle mahkumiyet ve tahliye talebinde bulundu.

DÖRT MAĞDUR YÖNÜNDEN BERAAT, BİR MAĞDUR YÖNÜNDEN MAHKUMİYET

İstinaf mahkemesi kararında, mağdur beyanlarının bazı yönlerden çelişkili olduğu, anlatımların yüzeysel kaldığı, bazı iddiaların dosyanın ilerleyen aşamalarında genişletildiği ve isnat edilen eylemlerin gerçekleştiğine ilişkin "her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil" elde edilemediği değerlendirmesine yer verildi.

Mahkeme, bir mağdur yönünden ise farklı değerlendirme yaptı. Daire, sanığın mağduru dizine yatırıp dudağından öptüğü ve kullandığı ifadelerin cinsel kastı ortaya koyduğu yönündeki iddianın tanık anlatımıyla desteklendiği belirtilirken, sanığın eyleminin kısa süreli olması nedeniyle "sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı" suçunu oluşturduğuna hükmedildi.

TAKDİRİ İNDİRİM VE TAHLİYE

Bu değerlendirmeyle istinaf mahkemesi, sanığa TCK 103/1-2. cümle kapsamında önce 3 yıl hapis cezası verdi. Suçun öğretmen sıfatıyla ve eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan mağdura karşı işlendiği gerekçesiyle TCK 103/3-d maddesi uyarınca ceza yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Ardından TCK 62 kapsamında takdiri indirim uygulanarak ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına ise yer olmadığına karar verildi.

Mahkeme, verilen beraat kararları ve hükmedilen ceza miktarını dikkate alarak A.Ö'nün tutuklulukta geçirdiği süre itibarıyla tahliyesine karar verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nin kararına karşı Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık bulunuyor.