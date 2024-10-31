Çocuk Hakları Toplumun Sorumluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk Hakları Toplumun Sorumluluğu

Çocuk Hakları Toplumun Sorumluluğu

Bakan Yardımcısı Yenigün, çocuk haklarının korunmasının tüm toplumun sorumluluğu olduğunu belirtti.

31.10.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Çocuk haklarının korunması yalnızca bir devlet politikası değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır." dedi.

Bakanlık tarafından bir otelde, "Özne Çocuk" projesi kapsamında, Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi'nin kapanış konferansı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, törende yaptığı konuşmada, "Özne Çocuk" projesiyle, hafif düzeyde engelli çocukların bakımı, çocuk işçiliğinin önlenmesi, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve hassas koşullarda yaşayan çocukların da iyilik halleri için teknik yardım sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Bu kapsamda, çocuk haklarının korunması ve gelişimi için atılan her adımın, ülkenin geleceği için de büyük önem taşıdığını kaydeden Yenigün, farklı zorluklarla karşı karşıya kalan çocukların yaşam kalitesini yükselterek, sosyal hayata daha sağlıklı ve güvende hazırlanmaları için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen projeye, Avrupa Birliği'nin de destek verdiğini belirten Yenigün, 36 aylık sürece yayılan projeyle hafif düzeyde engelli çocuklar ile hassas koşullardaki çocuklar için, çocuk merkezli hak temelli ve kapsayıcı yaklaşım benimsendiğini söyledi.

Yenigün, çocukların refahını artırıp, koruma ve bakım hizmetlerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulusal çocuk hakları strateji ve eylem planıyla birlikte, Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesi, uluslararası delegeler doğrultusunda, çocuklarımızın yüksek yararını gözeten politikalar da geliştirmekteyiz. Çocuk haklarının korunması yalnızca bir devlet politikası değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır.

Proje kapsamında, çocuk hakları savunuculuğu, çocuk işçiliğinin önlenmesi, çocukların bakım hizmetinin kalitesinin artırılması gibi birçok önemli başarılar da bu süreçte yürütülmüştür. Örneğin, çocuk refahı ve çocuk koruma hizmetleri içinde bünyesinde oluşturduğumuz yeni koordinasyon ve savunucu mekanizmaları sayesinde daha etkili ve hızlı müdahalelerde bulunabilmekteyiz. Erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da çocuklarımız için çok önemli."

Eğitim ve seminerlerle toplumun her kesimine ulaşıldığını aktaran Yenigün, bu sayede erken yaşlarda yapılan evliliklerde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik de çocuk işçiliğinin, eğitimsizliğin ve yoksulluğun nesiller boyu devamına yol açan, toplumsal huzuru bozan ve beşeri sermayeyi zayıflatan bir durum olduğunu, ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmayı zorlaştırdığını söyledi.

Özçelik, 2020'nin başında dünya genelinde yaklaşık 160 milyon çocuğun çalışma hayatının içerisinde işçilik yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Hakları Toplumun Sorumluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk Hakları Toplumun Sorumluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.