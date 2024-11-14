Çocuk İşçiliğine Tepki: 66 Çocuğun Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuk İşçiliğine Tepki: 66 Çocuğun Kaybı

Çocuk İşçiliğine Tepki: 66 Çocuğun Kaybı

İYİ Parti Milletvekili Sunat, çocuk işçiliğini ve eğitimdeki daralmayı eleştirdi, rapor sundu.

14.11.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EREN CESUR

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, "2023'ten 2024'e kadar en az 66 çocuğumuzu kaybettik çalışma koşulları nedeniyle. Çocuk işçiliği neden bu kadar yaygınlaştı? Aileler çocuklarını eğitim yerine çalışmaya göndermek zorunda kalıyorsa bunun sorumlusu kim? 14-17 yaş arası 11 çocuk, MESEM'de staj yaparken hayatını kaybetti. MESEM'ler çocuk işçiliğini meşrulaştırıyor mu" sorularını yöneltti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında devam ediyor.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, son 18 yılın en yüksek seviyesine çıkan gelir eşitsizliğinin eğitime darbe vurduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Gelir eşitsizliğinin son 18 yılın en yüksek seviyesine çıktığı, her 100 çocuktan 42'sinin yoksul olduğu Türkiye'de ekonomik krizin eğitim üzerindeki olumsuz etkileri giderek artıyor. Eğitimden tasarruf olmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe artışı yüzde 33 oldu, Diyanet'in bütçe artışı yüzde 45. 2024 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler adı altında hangi dernek ve vakıflara kamu kaynağı aktarılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi bütçe içindeki payı eski yıllara göre düşmüş."

"Neden zorunlu eğitimde olması gereken çocuklarımız teker teker eğitimden kopuyor"

Çocuk işçiliğinin artarken okullaşma oranının düştüğünü belirten Sunat, MESEM'de çalışan 11 öğrencinin staj yaparken hayatını kaybettiğini vurgulayarak, tepki gösterdi. Sunat, şöyle devam etti:

"Özellikle okul öncesi eğitimde okullaşma oranı düşmüş, yüzde 84,3 olmuş. Bu mutlaka dikkatle izlenmeli. Yine zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen eğitim dışında kalan çocuk sayısı son 3 yılın en yüksek değerine ulaşmış, 613 bin kişiye ulaşmış vaziyette. İlkokulda her 100 öğrenciden 5'i, ortaokulda 9'u, ortaöğretimde ise 12 öğrenci okula gitmiyor. Neden okula gitmiyorlar Sayın Bakan? Neden zorunlu eğitimde olması gereken çocuklarımız teker teker eğitimden kopuyor?

Nasıl bir sistemde, hangi vicdanla çocuk işçiliğinin arttığı bir topluma göz yumabiliyoruz? Çocuk işçiliği kanayan bir yara, 5 çocuktan en az biri çalışıyor, 1 milyonu aşmış vaziyette. 2023'ten 2024'e kadar en az 66 çocuğumuzu kaybettik çalışma koşulları nedeniyle. Çocuk işçiliği neden bu kadar yaygınlaştı? Aileler çocuklarını eğitim yerine çalışmaya göndermek zorunda kalıyorsa bunun sorumlusu kim? 14-17 yaş arası 11 çocuk, MESEM'de staj yaparken hayatını kaybetti. MESEM'ler çocuk işçiliğini meşrulaştırıyor mu?"

"Üniversite öğrencilerinin yüzde 70'i ayda 5 bin lira altında geçindiğini söylüyor"

Okullarda ücretsiz öğle yemeğini taleplerini her seferinde yinelediklerini belirten Sunat, üniversite öğrencilerinin de sağlıklı gıdaya ulaşmada sorun yaşadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"'Sağlıklı beslenme nasıl olur' videosu hazırlamış Milli Eğitim Bakanlığı, milletle alay mı ediyorsunuz? Çocuklarımız aç, en azından bir öğün ücretsiz yemek verin diye hiç durmadan bu konuyu gündeme getiriyoruz ama maalesef giderek yemek verme işlemlerinin azaldığını ifade ettiniz. Çocuklarımız ne kadar sağlıklı besleniyor? Veliler kantinlerde cep yakan yiyecek fiyatlarıyla da uğraşıyor. İlk ve ortaöğretim değil sadece, üniversite öğrencilerinin yüzde 71'İ yeterli ve dengeli beslenemediğini söylüyor, yüzde 56'sı yemek yemediği günler olduğunu söylüyor, yüzde 70'i ayda 5 bin lira altında geçindiğini söylüyor."

"Teknoloji ve çağın şartlarına uygun bir eğitim modeli geliştireceğinize ideolojinize uygun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geliştirdiniz"

Sunat, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de eğitime darbe vurduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"4+4+4 sistemi tutmadı. Müfredattan önce değişmesi gereken bu sistem. Liselerin ve sistemin iflası fen ve anadolu liseleriyle yabancı dilde eğitim yapan kolejler olmak üzere tüm liseler YKS'de adeta dibe vurdu. İmam Hatipler ve meslek liselerinde durum daha da vahim. Fen ve anadolu liselerini değersizleştirdiniz. 2024 YKS'de puanı hesaplanan fen lisesi mezunu sayısı 60 bin 634, 4 yıllık lisansa giren 28 bin öğrenci var, açıköğretime giren fen lisesi öğrencisi bile var. İmam Hatip liselerinde 252 bin mezundan 41 bin kişi girmiş. Teknoloji ve çağın şartlarına uygun bir eğitim modeli geliştireceğinize ideolojinize uygun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geliştirdiniz.

Bilimsel yönü iyi olan üniversitelerin içini de karıştırdınız. Bakın Boğaziçi iyice geriledi çünkü rektörlerini ve akademisyenlerini değiştirdiniz. 12 bin akademisyenin Türkiye'yi terk ettiği söyleniyor, umrunuzda mı bilmiyorum. Siyasetçi peşinde koşan akademisyenleri de görüyorum, gerçekten durum çok acı. Geçen yıl 100 bine yakın öğrenci barınma sorunu nedeniyle üniversiteye kaydını yaptırmadı. Devlet yurtları yetersiz, özel yurtların ve evlerin ücretleri astronomik."

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Milletvekili, Şenol Sunat, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Manisa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk İşçiliğine Tepki: 66 Çocuğun Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:41:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuk İşçiliğine Tepki: 66 Çocuğun Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.