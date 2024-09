Baba, İstismara Uğrayan Çocuklarının Korunmasını İstedi

Güncel

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 8 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının dayıları tarafından istismar edildiğini iddia eden baba Fikri Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, halen dayısıyla aynı evde yaşayan çocuğunun koruma altına alınmasını istedi.

Avukatıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne gelen baba Çelik, basın açıklaması yaptı. İstismar edildiğini iddia ettiği 5 yaşındaki kızının halen dayısının da olduğu evde, Elazığ'da yaşadığını söyleyen Çelik, yaptığı şikayete rağmen Elazığ Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruma tedbiri aldırmadığını, sadece danışmanlık tedbiri verildiğini belirtti.

"Kızım şu an bunu yapan dayı ile aynı evde kalıyor"

Baba Çelik, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, şu iddialarda bulundu:

"3 Ağustos'ta 8 yaşındaki oğlumun ve 5 yaşındaki kızımın öz dayıları tarafından cinsel istismara uğradığını öğrendim. Kızım şu an bunu yapan dayı ile aynı evde kalıyor. Bunun için kızımın tedbir ve koruma altına alınması için üç haftadır mücadele ediyorum. Bunu yapan kişinin bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Kızımın bulunduğu ortam güvenli değil. Bakanlığa 4-5 kez dilekçe verdim. Bir an önce sonuç elde etmek istiyorum çünkü Diyarbakır'da da bir kızımızın kaybolduğu haberlerinin ardından daha çok tedirgin oluyorum. Bu olaydan sonra eşimle karşılıklı olarak boşanma davası açtık. Benim kızımın hayati tehlikesi vardır."

"İddialar korkunç"

Avukatı Sevgi Seçkin de "Bu olayla ilgili iddialar korkunç. Biz gerekli tedbirlerin alınması, barınma ve koruma tedbirinin alınması için talepte bulunduk. Onlar da harekete geçtiler ama Türkiye'de süreçler ne yazık kj yavaş ilerliyor. Bundan dolayı küçüğün menfaatinin ivedilik arz etmesinden dolayı hız kazanmasını talep ettik" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Bakanlığa kız çocuğunun koruma altına alınması için bir kez daha başvuruda bulunan baba Fikri Çelik, Ankara Batı Adliyesi Çocuk Mahkemesi'ne de ivedilikle koruma tedbirinin alınması için dilekçe sundu.

Mağdur çocuğun Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde, dayısının kendisini cinsel temasa zorladığını, aynı şeyleri kız kardeşine de yaptırdığını söylediği öğrenilmişti. Savcılığa yapılan başvurunun ardından ifadesi alınan dayı R.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.