Çocuk İstismarına Araştırma Önergesi Reddedildi

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(TBMM) - CHP'nin çocuk istismarları ve kayıp çocuk vakalarının araştırılması için verdiği grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, "Biz istiyoruz ki ülkemiz kayıp kadın mezarlığına ve kayıp çocuklar ülkesine dönmesin. Bütçe geliyor, çocuklarımızın üstün yararlılıkları için kağıt üzerine yazdığınız politikaları çocuklar için bütçe ayırarak uygulayın. Politik tercihlerinizi çocuklar için kullanın" dedi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise AKP Grubu olarak çocukların korunmasına yönelik araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceklerini söyledi.

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarları ve kayıp çocuk vakalarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi. Önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

"Cemaatlerin gücüne teslim olmuş durumdasınız"

Öneri üzerinde söz alan CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, şunları söyledi:

"Narin'i koruyamadık, çocuklarımızı koruyamıyoruz. Kime güvenecekler? İktidar grubunun sözünü ettiği ama maalesef çocuklarımız yaşarken onları koruyamayan, öldükten sonra cansız bedenlerine sahip çıkamayan ve ancak kayıplar yaşandıktan sonra görevlerini hatırlayan kamu görevlileri mi? Sizin feodal sisteme yenik düşerek içini boşalttığınız ve sorun yumağı haline gelen ailelerdeki yakınlarına mı güvenecekler yoksa yıllardır çocukları yerine dostluklarına sahip çıkan siyasi düzene mi güvenecekler? Bu ülkede küçücük çocukların nasıl bir yaşam savaşı verdiklerinin farkında mısınız? Toplumun gelecekteki teminatı olan çocuklarımızın o tertemiz vicdanlarının sesi olarak soruyorum, devlet nerede? Köylerde, ilçelerde yoksunuz. Tarikatların, cemaatlerin, zengin siyasi zümrelerin, çetelerin gücüne teslim olmuş durumdasınız. Küçücük bir köyde ben şahidim, her türlü teknolojik imkana sahipken Narin'in cansız bedeni nasıl 19 gün sonra bulundu? Hiçbir çocuğun kendini güvende hissetmediğini, ailelerin diken üstünde olduğunu görün. 'Aile kavramını güçlendireceğiz' diyenler her bir çocuğun ve onların ailelerinin korktuğunu görmüyorlar mı? Çocuklarımız, sizin sürekli kapalı kapılar ardında protokoller imzaladığınız tarikat ve cemaatlere mahkum edilmesin. Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM'de savaş mağduru kadınlar ve çocuklar için söyledikleri çok önemliydi, aynı acıyı hissediyoruz. Ama biz istiyoruz ki ülkemiz kayıp kadın mezarlığına ve kayıp çocuklar ülkesine dönmesin. Bütçe geliyor, çocuklarımızın üstün yararlılıkları için kağıt üzerine yazdığınız politikaları çocuklar için bütçe ayırarak uygulayın. Politik tercihlerinizi çocuklar için kullanın."

"Bir evladımızın kaybı tüm geleceğimizin kaybıdır"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu acı olay sadece bir ailenin değil bütün bir toplumun yüreğine kor gibi düşmüştür. Bir evladımızın kaybı tüm geleceğimizin kaybıdır. Çocukları kapsayan bütün olaylarda yas tutmamak için bu tip olayları engellemek en birinci vazifemizdir. Mesele duyulan üzüntüleri paylaşmak değil; bu acıları önceden önleyebilmektir. Sorumluluğu büyük kısmı kolluk kuvvetleri ve devlete aitse de aynı zamanda evlatlarına gözü gibi bakması gereken ailelerimizin de sorumluluğu vardır. Burada da eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bir evlat yetiştirmenin bir gelecek yetiştirmek olduğunu bilerek ailelerimiz bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. Devlete düşen sorumluluk da aynı derece ağırdır. Devlet her bir çocuğa sahip çıkmalıdır."

"Çocuklarda bile fikir birliğine varamıyoruz"

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, "Hayattaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Çocukları, kadınları, hayvanları, doğayı koruyamıyoruz. İşçileri, emeklileri koruyamıyoruz, kaderine terk ediyoruz. Hepimizin ortak tavır takınması gereken çocuklarda bile fikir birliğine varamıyoruz. Demek ki 'bir kereden bir şey olmaz' değil, çok şey olurmuş. Demek ki 'küçüğün rızası var' demekle konu kapanmıyormuş. 'Ortaokul çocukları bazen bir kadından daha cazip gelir' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ise 'Çocuklar neden öldürülüyor, araştıralım' diyoruz iktidar blokunun oylarıyla reddediliyor. Narin Güran cinayetine dair neredeyse herkes ses söyledi ama iş icraata gelince maalesef aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Muhalefetin araştırılsın dediği bu cinayette yine iktidar oylarıyla reddediliyor. Neden bu cinayetin araştırılmasını istemiyorsunuz? TÜİK, 2016'dan bu yana kayıp çocuklara ilişkin veri paylaşmıyor. Açıklanan son veriye göre 2014- 2016 arasında 104 bin çocuk kayboldu. Aradan geçen 8 yıl için kaç çocuğun kaybolduğunun yanı sıra kayıp çocukların kaçının bulunduğu hala belirsiz. Pratiğinize baktığımızda çocukların umrunuzda olmadığını görüyoruz" dedi.

"Araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceğiz"

Söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise şunları söyledi:

"Narin'in katileri mutlaka yargı önünde hesap verecek ve en ağır ceza ile cezalandırılacak. Nasıl yapay zekayla ilgili bir araştırma komisyonu kurduysak çocukları korumak için de hükümet ve Meclis'imiz adım atarak AKP grubu olarak çocukların korunmasına yönelik mevcut politikalar ve stratejilerin incelenerek ailelerin, toplumun ve kurumların çocukların korunması üzerine etkilerinin değerlendirilmesi için bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişki önergemizi Meclis Başkanımıza vereceğiz."