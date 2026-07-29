Çocuk Kapıya Sıkıştı, Aile Şikayetçi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde M.D.Ç.'nin (11) kolu, sitede yaşayan bir kişinin aracıyla çıkmak için uzaktan kumandayla açtığı öne sürülen sürgülü kapıda sıkışarak kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.D.Ç.'nin ailesi sürücü ile site yönetiminden şikayetçi oldu.

Olay, 9 Haziran saat 21.00 sıralarında Irmak Mahallesi 713 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencisi M.D.Ç., birlikte oynadığı arkadaşına bir şey göstermek için kolunu sitenin sürgülü kapısının aralığından içeri uzattı. Bu sırada iddiaya göre sitede oturan A.D., aracıyla çıkış yapmak için uzaktan kumandayla kapıyı açtı. Hareket eden kapıya kolu sıkışan M.D.Ç., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde humerus kemiğinde kırık olduğu belirlenen M.D.Ç.'nin kolu alçıya alındı. Olayın ardından aile, sürücü ile site yönetiminden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ailenin avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla olay yerine gelen iş güvenliği uzmanının yaptığı incelemede, kapının sensörlerinin çalışmadığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN AYRILDI

Olay anı sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde M.D.Ç.'nin arkadaşına eliyle bir şey gösterdiği sırada kapının açıldığı ve kolunun sıkıştığı anlar yer aldı. Kapıyı açan sürücü A.D.'nin ise olayın ardından aracından inmeyerek siteden ayrıldığı görüldü.

'GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER'

M.D.Ç.'nin annesi Ünzile Çelik, olayın ardından sürücünün kendilerine geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadığını belirterek, "Biz her zaman aracımızla kapının önüne geldiğimizde kumandayla kapıyı açıyoruz. Şahıs da aracına biner binmez kumandaya basıyor. Orada çocukların olduğunu görüyor ancak buna rağmen kapıyı açıyor. Çocuğumun kolu kopma noktasına geldi. Yaklaşık 50 gündür neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Çocuğum yaşadığı travmayı hala atlatamadı, dışarıya çıkmak istemiyor. Kolunun hep öyle kalacağını düşünüyor. Bu süreçte karşı taraftan bir geçmiş olsun telefonu bile gelmedi. Daha sonra da 'Olayın bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk' dediler" dedi.

'BAŞKA ÇOCUKLARIN BAŞINA GELMESİN'

Olayda ihmaller bulunduğunu öne süren Çelik, "Çocuğumun arkadaşları koşarak gelip kolunun koptuğunu söyledi. O an nasıl oraya gittiğimi bilmiyorum. Çocuklar bağırıyordu. O kişi dursaydı ve yardım etseydi belki daha az hasar olabilirdi. Ancak aracına binip gitti. Kapıda sensörün devreye girmesi gerekiyordu. İş güvenliği uzmanıyla yaptığımız incelemede kapının engelle karşılaştığında durmadığını gördük. Benim çocuğumun başına geldi, başka çocukların başına gelmesin. Çocuğum hala kolunu kullanamıyor. Tedavi sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceği söylendi. Lisanslı voleybolcuydu ve en çok buna üzülüyor. Yargıdan beklentim sorumluların gereken cezayı alması" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ailenin avukatı Şenay Geçkil de olayın hukuki sürecini sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, "Bir çocuğun kolu otomatik kapıya sıkışıyor. İddiaya göre kapıyı kullanan kişi çocuğu görmesine rağmen müdahalede bulunmuyor ve olayın ardından yaralı çocuğun yanına dahi gitmiyor. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince gerekli bakım ve güvenlik tedbirlerini almayan site yönetiminin de sorumluluğu bulunmaktadır. Teknik incelemelerde otomatik kapının güvenli şekilde çalışmadığı, ikaz ve hareket sensörlerinin devreye girmediği tespit edildi. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.