Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı Gerçekleştirildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve TESEV iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, çocukların afetler karşısındaki durumu ve hazırlık süreçleri ele alındı. Çocukların katılımıyla yapılan etkinliklerde, afetlere karşı güvenli hale gelmek için öneriler geliştirildi.

22.12.2024 12:44  Güncelleme: 12:52
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliğiyle Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Hazırlanması Çalıştayı düzenlendi. Afetlere hazırlık ve afet sonrası yapılması gerekenlerin ele alındığı çalıştayda, çocukların bakış açısıyla öneriler ve beklentiler tartışıldı. Çalıştay sonucunda hazırlanacak eylem planı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve TESEV iş birliğiyle üç gün süren Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Hazırlanması Çalıştayı düzenlendi. Belediye yöneticilerinin yer aldığı iç paydaş toplantısının ardından yapılan dış paydaş toplantısı, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın üçüncü gününde ise ABB Çocuk Meclisi üyeleri, atölye çalışmalarıyla afetlere karşı daha güvende olmak için fikirlerini sundu. Çalıştay sonucunda hazırlanan rapor bir eylem planına dönüştürülerek kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacak.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, çalıştayın önemine dikkat çekerek, "Öncelikli amacımız çocuk dostu kent olabilmek. Çocuklarla ilgili yapılacak tüm çalışmaların içerisinde olmaya çalışıyoruz. Afet durumunda çocuklar için öncelikler nelerdir, onları tartışıyoruz. 3 ayrı toplantı gerçekleştirdik. Toplantı sonucunda çıkan raporu da eylem planı haline getirerek diğer kurumlarla paylaşacağız" dedi.

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel de afet eğitiminin çocuk yaşta başlaması gerektiğini belirterek, "Afetlere hazırlıklı olma eğitimlerini yetişkinlerimize hep veriyoruz. Bu eğitimlerin okul öncesinde verilmeye başlanmasını düşünerek yola çıktık. Dramalarla, oyunlarla bunları sunmaya çalıştık. Bunların geri dönüşlerini de aldık. Biz afet ülkesiyiz. Afetler konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlamak zorundayız. Bu eğitimleri çocuklarımıza aşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalıştayda fikirlerini paylaşan çocuklardan Efe Tatlı, "Afetlerde çocukların nasıl etkileneceği ve ne yapacakları konusunda bilgi alışverişi yaptık. Çok eğlenceli bir etkinlikti" dedi.

Zeynep Ebrar Demir ise, "Afetten korunmanın yollarını bize çok güzel anlattılar. Biz de sellerle alakalı bir pankart hazırladık. Çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı Gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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