"Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı

17.07.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay'ın kentte oyuncak müzesi kurulması talebi, Valilik koordinesinde hayata geçirildi.

Düzce'de geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili vali olan 12 yaşındaki Elif Su Tanay'ın kentte oyuncak müzesi kurulması talebi, Valilik koordinesinde hayata geçirildi.

Bilgi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Tanay, 23 Nisan 2024'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili vali oldu.

Temsili vali Tanay, diğer makamlara oturan yaşıtlarıyla yaptığı il idare kurulu toplantısında, kentte atık malzemelerin de değerlendirildiği oyuncak müzesi kurulmasını talep etti.

Bunun üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın talimatıyla Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi (DÜ), İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde talebin hayata geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde yapılan çağrının ardından muhtarlar, vatandaşlar, kurum müdürleri ve öğrencilerin bağışladığı oyuncaklar, belediye bünyesindeki Bilim Merkezi'nde müze için tahsis edilen alana yerleştirildi.

Müzede, 1980'li yıllardan kalma oyuncaklar, ilk ve ortaokul öğrencilerince yapılan eserler, maketler ve çeşitli oyuncaklar bulunuyor.

Bağışlananların yanı sıra atık malzemelerden yapılan oyuncakların da yer aldığı müze, her yaş grubundan ziyaretçiyi ağırlayacak.

"Sıfır atık fikrinden aldığımız ilhamı çocuklarımızın hayal gücüyle birleştirdik"

Vali Aslan, AA muhabirine, geri dönüşüm malzemelerinin de kullanıldığı oyuncak müzesi kurulmasını isteyen çocukların vizyonunun kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesinden ilham aldıklarını aktaran Aslan, "Sıfır atık fikrinden aldığımız ilhamı çocuklarımızın hayal gücüyle birleştirerek, tüm kamu kurumlarını da sürece dahil ederek bu fikrin peşinden yürüdük." dedi.

Aslan, envanterinde 10 bini aşkın eser bulunan müzeyi açılışa hazır hale getirdiklerini belirterek, kendisinin yanı sıra AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, oyuncak koleksiyonerleri ve öğrencilerin de müzeye oyuncak bağışı yaptığını kaydetti.

Müzedeki oyuncakların yarısının atık malzemelerden elde edildiğini dile getiren Aslan, "Bunlar bu serginin seçkin eserlerini oluşturmaktadır. 'Hayal et, merak et, yeniden üret' şiarıyla bu güzelliğin ortaya çıkmasına vesile olduk." ifadesini kullandı.

"Kalbimde kelebekler uçuşuyor"

Elif Su Tanay da müzenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Valimiz sözünü tuttu. Arkadaşlarımla bu kararı alırken bu kadarını hayal etmemiştik ama hayata geçirildi ve herkesin elinin altında." dedi.

Yetişkinlerin, çocuklarıyla burayı ziyaret ederek geçmişi yad etme fırsatı bulabileceğini anlatan Tanay, "Kalbimde kelebekler uçuşuyor çünkü ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Benim ve arkadaşlarımın kararıyla oluyor. Tabii burada Valimizin ve Düzce halkının da etkisi var. Bu heyecan ve mutluluk verici bir şey. Türkiye'nin ilk sıfır atık oyuncak müzesine vesile olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, 23 Nisan, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çocuk vali' yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
17:52
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:18
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
16:48
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 13:08:39. #7.11#
SON DAKİKA: "Çocuk vali" yaşadığı kente oyuncak müzesi kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.