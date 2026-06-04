Bakan Göktaş: Herkadaş Projesi çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da başlatılan Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifleri Projesi'nin çocukları müzelerle, atölyelerle, kültürle, sanatla ve bilimle bir araya getirdiğini söyledi.

Fatih'teki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifleri Sertifika Töreni'nde konuşan Bakan Göktaş, çocukların yüreğine iz bırakacak anlamlı bir çalışmanın sevincini paylaştıklarını söyledi.

Bir çocuğun dünyasının gördüğü her yerle, duyduğu her hikayeyle ve dokunduğu her eserle biraz daha büyüdüğünü ifade eden Göktaş, "Bir müzede karşılaştığı eski bir obje, ona geçmişle bağ kurmayı öğretir. Bir atölyede yaptığı küçük bir çalışma, kendi yeteneğini fark etmesini sağlar. Bir sanat eserine bakarken sorduğu soru, onun düşünme ufkunu genişletir." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, çocuklar için kültür, sanat, tarih ve bilimin sadece kitaplarla sınırlı olmadığını belirterek, "Onlar, çocuğun kendini tanımasını, ait olduğu medeniyeti anlamlandırmasını ve geleceğe daha güvenle bakmasını sağlar. Bizler, devletimizin koruması altında olan her bir evladımızın kendini değerli, güçlü ve güvende hissetmesini istiyoruz. Her çocuğumuzun kendi hikayesine güvenle sahip çıkmasını, büyük Türkiye ailemizin çok kıymetli bir ferdi olduğunu hissederek yaş almasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aidiyet duygusunun, çocuk için görünmez ama çok güçlü bir dayanak noktası olduğunu vurgulayan Göktaş, " Çocuk, 'Ben bu ülkenin evladıyım, bu kültür benim, bu tarih benim, bu miras benim.' diyebildiğinde hayata daha güvenle tutunur. Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifleri Projesi'nin bu yönünü gerçekten çok kıymetli buluyorum. Bu proje, çocuklarımızı müzelerle, atölyelerle, kültürle, sanatla ve bilimle bir araya getirdi. Sizin eserlerinizi gördüğümde, sizlerle konuştuğumda, gözlerinizin ışığını, kendinizi anlatma biçimini gördüğümde ben oldukça heyecanlandım, sizlerle gurur duyuyorum." diye konuştu.

İstanbul'da başladıkları bu pilot projeyi yakın zamanda il geneline, ardından yapılacak bir protokolle Türkiye'ye yaymak gerektiğini belirten Göktaş, "Her bir çocuğun, bu topraklara ekilen birer tohum olduğuna inanıyoruz. Onlar boy verdikçe, Türkiye çınarının gölgesinde huzurla yaşayacağımızı biliyoruz. Her çocuk özeldir, her çocuk kıymetlidir, doğru destekle kendi yolunu bulabilecek eşsiz bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle çocuklarımızın bakım, eğitim ve psikososyal destek ihtiyaçlarının yanında kültürel, sosyal ve özellikle sanatsal gelişimlerini de oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz birçok çalışma da var." dedi.

Bakan Göktaş, "Çocuğun üstün yararını esas alan hizmet modelleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal ve ekonomik destek programlarımızla çocuklarımızın ailelerinin yanında destek almasına yönelik pek çok çalışmalar yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarım, bu bakanlığın sadece birer çalışanı veya memuru değil. Onlar gerçekten bağlı oldukları kuruluşlarda çocuklarla ayrı bir gönül bağı oluşturuyorlar. Adeta bir ağabey kardeş, anne evlat sevgisiyle büyüyorlar o çocuklarımız. Dışarıdan gelen bu tür desteklerle de çocuklarımızın içlerindeki o cevheri çok daha farklı yerlere taşıyabildiğimizi net bir şekilde görüyoruz." şeklinde konuştu.

Koruyucu aile hizmetleriyle çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygusu içinde hayata hazırlanmasına imkan sağladıklarını kaydeden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012'den beri yürüttükleri Gönül Elçileri Projesi'nin bugün pek çok ülkede örnek alınan bir gönüllülük seferberliğine dönüştüğünü ifade etti.

Yapılan tüm hizmetlerin en kıymetli sonucunun, her çocuğun başarısı, neşesi ve hayata umutla bakması olduğunu belirten Göktaş, programa katılan çocuklara şöyle seslendi:

"Proje boyunca müzeleri gezdiniz, yeni bilgiler edindiniz, yeni yeteneklerinizi keşfettiniz, atölyelere katıldınız ve yeni beceriler kazandınız. En önemlisi merak etmeyi öğrendiniz, sormanın ve keşfetmenin ne kadar güzel olduğunu fark ettiniz. Unutmayın, merak eden çocuk öğrenir. Öğrenen çocuk ise güçlenir. Kültürünü, tarihini ve yeteneklerini tanıyan çocuk ise geleceğe daha güvenle bakar. Her birinizin içinde bambaşka bir ışık var. Bizler, o ışığın büyümesi için büyük bir gayretle yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Sormaktan, öğrenmekten ve hayal etmekten asla vazgeçmeyin."

"Bilim insanlarıyla çocukları bir araya getirdik"

Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV) Başkanı Sümeyye Ceylan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çocukların bilim, sanat ve kültürel mirası kullanarak nasıl daha iyi, daha yetenekli yetişkinler olabilirler diye geleceğe taşımak için yola çıktıklarını söyledi.

HERÇEV'i 16 kadının güçlerini birleştirerek kurduğunu dile getiren Ceylan, eğitimin hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuğun hakkı olduğunu, her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher taşıdığını belirtti.

Ceylan, Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifler Projesi için Kasımpaşa Oya Kayacık ve Üsküdar Hasan Tan çocuk evleri sitesinde kalan çocuklarla yola çıktıklarını kaydetti.

Projenin bu yıl pilot olarak uygulandığının altını çizen Ceylan, "12 hafta, tam 72 saat boyunca çocuklarımız ders aldılar. Çok nitelikli, uzun yıllar tecrübesi olan bilim ve sanat eğitmenleriyle, sanatçılarla, bilim insanlarıyla onları bir araya getirdik, eserler ürettiler." diye konuştu.

Ceylan, programda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Programdan notlar

Bakan Göktaş ve HERÇEV Başkanı Ceylan, tören öncesinde Sepetçiler Kasrı'nda Herkadaş Atölye ve Müze Kaşifleri programına katılan çocukların hazırladığı eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Programın ardından Göktaş, projede görev alan eğitmenler ve öğrencilere sertifikalarını takdim etti. Program, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.