Çocuklarda Dijital Bağımlılık Mental Yorgunluğa ve Tükenmişliğe Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocuklarda Dijital Bağımlılık Mental Yorgunluğa ve Tükenmişliğe Neden Oluyor

Çocuklarda Dijital Bağımlılık Mental Yorgunluğa ve Tükenmişliğe Neden Oluyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, yapılan bir çalışma sonucunda çocuklarda sorunlu dijital bağımlılığın ciddi anlamda mental yorgunluk ve tükenmişlik yarattığını belirtti. Çocukların kişiliklerinin zayıfladığı, davranışlarının çelişkili ve tutarsız olduğu, sevgi yoksunluğu yaşadığı ve ruhsal çöküntü gözlendiği ifade edildi. Prof. Dr. Dilci, ailelere çocukların ekran süresini sınırlamalarını ve aktif bir yaşam alanı oluşturmalarını önerdi.

02.06.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çeşitli illerden 130 öğrenci ve aileleri ile yapılan görüşme sonucunda gerçekleştirilen çalışmayla "Sorunlu dijital nesne kullanımı (bağımlılık) gerçekleştiren çocuklarda ciddi anlamda mental yorgunluk ve yaşam enerjilerinin düştüğü, buna bağlı olarak da tükenmişlik olduğu sonucuna ulaştık" dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, özellikle çocuklarda görülen dijital bağımlılık hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, Dijital Bağımlılık Ölçeği Dijitanaliz tekniği ile çeşitli illerden 130 öğrenci ve aileleri ile yapılan görüşme sonucunda gerçekleştirilen çalışmayla çocuklar üzerinde sorunlu dijital bağımlılık olduğunu söyledi.

'KİŞİLİKLERİNİN ZAYIFLADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR'

Sorunlu dijital bağımlılık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dilci, "Son zamanlarda çocuklarda sorunlu dijital nesne kullanımı birçok yan etkiler oluşturmaktadır. Bu anlamda farklı illerde çalışma grubu olarak seçtiğimiz 130 çocuk üzerinde doğrudan bire bir gözlemleyerek aileleriyle temas halinde yapmış olduğumuz çalışmaya göre, sorunlu dijital nesne kullanımı gerçekleştiren çocuklarda ciddi anlamda mental yorgunluk ve yaşam enerjilerinin düştüğü, buna bağlı olarak da tükenmişlik olduğu sonucuna ulaştık. Bu bağlamda mental işleyişin çocuklarda yavaşladığı ve buna bağlı olarak düşüncelerinin flulaştığı, kişiliklerinin zayıfladığı görülmektedir. Davranışlarını çelişkili ve hem kendine hem çevresine karşı tutarsızlık sergiledikleri görülmektedir. Çevresine ve ailesine karşı sevgi yoksunluğu ve nötr oldukları görülmektedir. Bu çocuklar sevgisiz diyebiliriz. Ne sevgiye ihtiyaç duyuyorlar ne de sevgi sunacak bir yetkinlik algıları var. Dolayısıyla kimlik ve karakter karmaşası yaşayan bu çocuklarda yoğunlukla benlik zedelenmesine bağlı giderek ruhsal bir çöküntü gözlemlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

'EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAMALIYIZ'

Ailelere önerilerde bulunan Prof. Dr. Dilci, "Bunun için çocuklara nasıl dinlenilir konusu ele alınmalı ve aile içerisinde görüşülmelidir. Aktif bir yaşam alanı oluşturarak doğa içerisinde çocukların aktivasyonunu artırıcı faaliyetlere yer vermeliyiz. Herkesin eş zamanlı katılabileceği sohbetler, aile içi konuşmalara ve iletişim yetkinliği artırıcı, sosyal yönlerini güçlendirici faaliyetlere yer vermeliyiz. Bu çocuklarımızın herkes tarafından kabul edilebilir davranışlar sergileyebilmesi için ailelerin bu konuda rol model olması, pozitif bir ortam oluşturarak bu çocukların dijital nesne kullanımına karşı sorunları varsa profesyonel bir yardım almaları da çok önemlidir. Ekran süresini sınırlamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tuncay Dilci, Çocuk, Sivas, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarda Dijital Bağımlılık Mental Yorgunluğa ve Tükenmişliğe Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
04:25 Meksika’da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü Meksika'da bir belediye başkan adayı daha öldürüldü
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 12:24:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuklarda Dijital Bağımlılık Mental Yorgunluğa ve Tükenmişliğe Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement