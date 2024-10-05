Çocuklardan Filistin'e Destek Resimleri - Son Dakika
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Çocuklardan Filistin'e Destek Resimleri

Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta çocuklar, Filistin'e destek için resim etkinlikleri düzenledi.

05.10.2024 17:16
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Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi.

Diyarbakır'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, merkez Yenişehir ilçesi Dağkapı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar, yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Yetim Vakfı gönüllüsü Sümeyye Bayram, Filistin ve Gazze'deki çocuk ve annelerin sesini duyurmak, saldırıların ve işgalin sonlandırılması amacıyla 81 ilde "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Bingöl

Bingöl'de Kültür Parkında düzenlenen etkinlikte, çocuklar resim çizdi.

Yetim Vakfı Bingöl Temsilcisi Özhan Gili, Filistin topraklarında gün geçtikçe zulüm ve soykırımın artarak devam ettiğini belirtti.

Gili, "Yetim Vakfı olarak Bingöl'de 'Filistin için çiz' etkinliğinde bir araya geldik. Burada öğrencilerimiz, kardeşlerimiz hayallerindeki Filistin'i resmediyorlar. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Filistin'deki zulüm son bulana dek mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Ayrıca, etkinlik kapsamında kermes düzenlendi.

Şırnak

Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte, öğrenciler Filistin temalı resim çizdi.

İHH Şırnak İl Temsilcisi Serdar Tatar, İsrail'in Gazze saldırılarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşması için bu etkinliğin ülke genelinde yapıldığını anlattı.

Çocuklar için anlamlı bir etkinliğin olduğunu dile getiren Tatar, artık çocukların ölmemesini dilediklerini belirtti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuklardan Filistin'e Destek Resimleri - Son Dakika

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