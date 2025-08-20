Çocuklardan Gazze\'ye Umut Mektupları

Adana'da Down sendromlu ve otizmli çocuklar, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'deki akranları için yazdıkları mektupları ve gıda malzemelerini şişelere koyarak denize bıraktı.

Kentte 8 yıl önce özel gereksinimli çocuk sahibi aileler tarafından kurulan Gönüllü Anneler Topluluğu, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Bir Mektup Bin Umut, Kalbimiz Filistin'de" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda topluluk üyesi ailelerin çocuklarından okuma yazma bilen 15'i, Gazze'deki akranlarına duygu ve düşüncelerini aktaran mektuplar kaleme aldı.

Çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle Karataş ilçesine giderek mektupları içerisine temsili olarak koydukları gıda malzemeleriyle pet şişelere yerleştirdi.

Daha sonra çocuklar, bindikleri tekneden şişeleri denize bıraktı.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan zulme ses olmak istediklerini söyledi.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını anlatan Akgöz, şöyle konuştu:

"Her gün haberlerde izlediğimiz acı tablo, gerçekten kalbimizi çok acıtıyor. Yavrularımız, çocuktan çocuğa bir gönül köprüsü kurdu. O mektuplarda barışı, sevgiyi, umudu ve hayalleri ifade ettiler. Belki bu mektuplar kıyıya ulaşıp ellerine geçecek, belki de ulaşamayacak ama inanıyorum ki bugün yüreklerde kocaman bir iz bırakacak."

Çocuklardan İzel Çalışır da savaşın bir an önce bitmesini istedi.

Duygularını yazıya döktüğünü anlatan Çalışır, "Gazze'deki kardeşlerimin yaşadığı acı tablo için çok üzülüyorum. Yediğim yemeklerde, giydiğim giysilerde ve sokakta oynayan çocukları gördüğümde hep orası aklıma geliyor. İnşallah bu mektuplar onlara umut olur." diye konuştu.

Gazze'deki çocukların oyun oynaması gerektiğini vurgulayan Down sendromlu Fatih Temel de "Televizyondan Filistinli kardeşlerimize baktığımda çok üzülüyorum ve acı yaşıyorum. Dualarım Filistinli kardeşlerimizle." dedi.

Çocuklardan Mehmet Şahin Çağlar ise Gazze'de yaşananları gördüğünde çok üzüldüğünü ve çoğu zaman ağladığını kaydetti.