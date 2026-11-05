ÇOMÜ, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora verdi - Son Dakika
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ÇOMÜ, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora verdi

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ÇOMÜ, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar\'a fahri doktora verdi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora ünvanı verdi. Bayraktar, 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde öğrenci ve akademisyenlerle milli teknoloji hamlesini anlattı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'ne katıldı. Programda, Bayraktar'ın yanı sıra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda kişi yer aldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte 'Gençlerle Ufuk Buluşması: Milli Teknoloji Hamlesi' başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Bayraktar, söyleşide milli savunma sanayisinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

'UZUN SOLUKLU AZİMLE, GAYRETLE, ISRARLA TAKİP ETMENİZ GEREKEN İDEALLER'

Selçuk Bayraktar, yaptığı konuşmada, "Ulaşılmak istenen kutlu hedef. Vardığınızda da uzaklaşan daha öteye giden bir hedef. Kızılelma, ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 20 senelik hedef, hayalimizdi. Gerçekleştirdikten sonra hedef biraz daha yukarıya gitti. Karaya hakim olabilmek istiyorsanız denizlerde varlık göstermeniz gerekiyor. Denizlerde ve karada hakimiyetinizi takip etmek istiyorsanız göklerde var olmanız gerekiyor. Bu üçünde var olabilmek içinde muhakkak uzayda varlığınız olması gerekiyor. Yüksek teknoloji insansız hava aracı ihracatından elde ettiğimiz gelirlerle, tümüyle öz kaynaklarımızla Uluğ Bey Küresel Konumlama ve Haberleşme Sistemi'ni inşa etmeye karar verdik. Bunlar yeni nesil ufak uydularla inşa edilecek. Bir takımyıldızı, alçak yörünge uydu sistemi. Şu an 6'ncı uydumuzu da göndermiş bulunuyoruz. Sonrasında da inşallah ülkemizin dost ve kardeş Somali'de kurduğu uzay üssünden fırlatma araçlarımızı geliştirmek üzere de bir yandan çalışıyoruz. Tabi bunların her biri uzun soluklu hedefler. BAYKAR'ın da adım adım büyümesi bir anlamda en ufağından başlayarak insansız hava araçlarında bu noktaya gelmesi 20 seneyi aştı. Bunların her biri uzun soluklu azimle, gayretle, ısrarla takip etmeniz gereken idealler. Bizler de neredeyse bütün kaynaklarımızı, enerjimizi, gayretimizi bu alanlara yönlendiriyoruz" dedi.

'İNSANLARI VARLIKLA, PARAYLA MOTİVE ETMEYE KALKTIĞINIZDA BİR YERE VARAMIYORSUNUZ'

İnsanın çabasında, gayretinde aslında ona anlam yükleyen şeyin inancı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Baktığınızda bu bütün dünyada, sosyo-ekonomik statüden bağımsız olarak böyle. Bunun deneylerini yaptığınızda şunu görüyorsunuz; insanları varlıkla, parayla motive etmeye kalktığınızda bir yere varamıyorsunuz. Büyük işler başarmak yüce bir ruhla, inançla motivasyonla gerçekleşebiliyor. Diyor ya şair; 'Ben öyle bilirim ki yaşamak; berrak bir gökte, çocuklar aşkına savaşmaktır.' Biz de yol arkadaşlarımızla birlikte bir anlamda bu aşk uğruna yollara düştük. Allah'a şükürler olsun ki milyonlarca kardeşimizle birlikte, milletimizle birlikte hatta tüm dost ve kardeş coğrafyalarla birlikte bir anlamda bu bir bağımsızlık mücadelesine, esaretten kurtulma mücadelesine dönüştü" diye konuştu.

'NE YAPTIĞINIZDA ZİYADE; NASIL, HANGİ AHLAKLA, HANGİ DÜSTURLA YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ'

Gençlere yönelik 2030, 2053 ve 2071 için bir vizyon sorusunu cevaplayan Bayraktar, "Şu alana spesifik olarak çalışın demem çok doğru olmaz. Çünkü her bir alan önemli. Ne yaptığınızda ziyade; nasıl, hangi ahlakla, hangi düsturla yaptığınız önemli. Ondan da daha önemlisi bütün bunları neden yaptığınız. Bir kere ne olursa olsun dosdoğru olmalı. Çürük bir temel üzerine inşa edeceğiniz, yanlış düsturla yürünecek yol muhakkak çökecektir. Bu her şey için böyle. Fizik kanunlarına bakacak olursanız da böyle, sosyal kanunlara bakacak olursanız da böyle. İşte bugün ülkemizde yaşanan, ülkemizin gündemini kasıp kavuran fon krizine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Elbette sermaye piyasalarında insanlar birikimlerini değerlendirmeleri kadar güzel bir şey yok. Ama birileri de maalesef buraları, istismar edebiliyor. Dolayısıyla bir sistem inşa edeceksiniz, insanlığa faydanız dokunacaksa veya kalıcı bir eser ortaya koyacaksınız, muhakkak bunun dosdoğru bir düsturla olması gerekiyor. Asla uzun vadeli, kalıcı eserler bırakabilmeniz mümkün değil. Bundan da öte hangi niyetle yaptığınız önemli" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi. Sonrasında Selçuk Bayraktar'ın öz geçmişi ve tevcih edilen fahri doktora ünvanının gerekçesini belirten senato kararı okundu. Senato kararın ardından Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, tarafından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a cübbesi giydirilerek, diploması verildi. Çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: DHA
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSelçuk BayraktarTeknolojiEğitimGüncelSon Dakika

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