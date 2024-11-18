ÇOMÜ\'den Deniz Canlıları İçin Önemli Adım: 400 Istakoz Batan Geminin Etrafına Salındı

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ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği ile Dardanos Yerleşkesi'ndeki Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne ait Deniz Canlıları Araştırma, Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 400 ıstakoz yavrusu, 109 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda batan 'HMS Majestic' savaş gemisi enkazına salındı.

ÇOMÜ ve Çanakkale Savaş Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği hazırlanan proje kapsamında sahip oldukları ekonomik değer nedeniyle avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların doğadaki popülasyonunu desteklemek ve azalan balıkçılık kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi laboratuvarlarında üretilen 400 ıstakoz, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 20 metre derinlikteki 'HMS Majestic' batığına bırakıldı. Etkinliğe, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Seydi Ali Doruk katıldı.

'CANLI VARLIĞINI ARTIRMAK İÇİN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRDİK'

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda çok önemli bir gün yaşadıklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Sualtı Parkı'nda hepimizin bildiği gibi dünyanın en önemli batıkları yatıyor, savaş kanıtları var. Aslında Gelibolu Sualtı Parkı'nın altında çok önemli bir bioçeşitlilik de var. Biz de buradaki canlı varlığını artırmak için bir çalışma içerisine girdik. Artık Gelibolu Sualtı Parkı için dalış yapmaya gelen dalış meraklıları, dalgıçlar sadece zaman tünelinde tarihi bir yolculuk yapmayacaklar, altta savaştan kalma izleri görmeyecekler, bununla birlikte ıstakozları, rengarenk balıkları ve suyun altındaki envaiçeşit canlıları hep beraber görme imkanına sahip olacaklar. Bu da Gelibolu Sualtı Parkı'na olan ilgiyi ve merakı arttıracak. O nedenle hep iddiamız şu; Çanakkale hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası olacak. Hem tarihi mekanları görmek isteyenler hem Çanakkale Savaşları'nı daha iyi anlamak isteyenler, Çanakkale ruhunu hissetmek isteyenler, bununla birlikte suyun altından da hem savaş izlerini görebilecekler hem de çok farklı bir dalış yapma imkanına sahip olacaklar" dedi.

'VAHŞİ AVCILIK SONUCUNDA CİDDİ TÜKENME RİSKİNDELER'

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise "Bugün Seddülbahir'deyiz. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Canlıları Araştırma Merkezi'nin 4 yıldır ıstakoz yetiştirme noktasında yürütmekte olduğu faaliyetlerin 6'ncı demonstrasyonunu yapacağız. Üniversitemizin toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında denizel ekosistemin korunması ve bu ekosistemin sonraki nesillere aktarılması noktasındaki çalışmalarımızı bugün Gelibolu Sualtı Parkı'nda 400 ıstakozu doğaya salacağız. Nesilleri tükenmekte olan bir canlı, özellikle insan eliyle yapılan faaliyetler, sanayi faaliyetleri, kontrolsüz, vahşi avcılık sonucunda ciddi tükenme riskindeler" diye konuştu. Konuşmaların ardından dalgıçlar tarafından 400 yavru ıstakoz, 109 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' savaş gemisinin bulunduğu bölgeye denize salındı.