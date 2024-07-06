Çöp evden 42 kamyon çöp çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çöp evden 42 kamyon çöp çıkardı

Geniş Video İzle

Düzce Belediyesi, 5 kişilik ailenin yaşadığı ve yaklaşık 20 yıldır çöp biriktirilen bir evin temizlenmesini sağladı. 5 günlük çalışma sonunda 42 kamyon dolusu çöp çıkan evde hijyen ve yaşam şartlarının sağlanması için çalışmalar başlatılırken, hayvanlarla iç içe yaşayan aile bireylerine ise sosyal ve psikolojik desteğin yanı sıra öz bakım hizmeti verileceği açıklandı.

06.07.2024 09:53  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çöp evden 42 kamyon çöp çıkardı

DÜZCE - Düzce Belediyesi, 5 kişilik ailenin yaşadığı ve yaklaşık 20 yıldır çöp biriktirilen bir evin temizlenmesini sağladı. 5 günlük çalışma sonunda 42 kamyon dolusu çöp çıkan evde hijyen ve yaşam şartlarının sağlanması için çalışmalar başlatılırken, hayvanlarla iç içe yaşayan aile bireylerine ise sosyal ve psikolojik desteğin yanı sıra öz bakım hizmeti verileceği açıklandı.

Düzce Belediyesi hizmet alanına yeni dahil olan Gökçe Mahallesi'nde 20 yıldır sorun oluşturan ve şikayet konusu olan çöp ev, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile boşaltıldı.

Düzce Belediyesi Beyaz Masa hattına yapılan ihbar sonrası Zabıta ekipleri tarafından evde yapılan incelemede, anne baba ve 3 çocuktan oluşan bazıları zihinsel engelli 5 kişilik ailenin, çöplerle ve hayvanlarla iç içe sağlıksız şartlar altında yaşadığı tespit edildi.

Trajik durum üzerine Başkan Faruk Özlü'nün girişimleriyle, Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme yapılması talep edildi. Halk sağlığına aykırı durumların belirlenerek raporlanması sonrası Zabıta Müdürlüğü'nün takibini sürdürdüğü yaklaşık iki aylık süreç sonunda Düzce Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu'ndan evin boşaltılması kararı çıkarıldı.

Çöp evin temizlenmesi için Düzce Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri görevlendirildi. Eve giden ekipler, öncelikle evdeki aileyi, 11 köpeği, 20'ye yakın kediyi, çok sayıdaki tavuk ve civcivi ev dışına çıkardı.

Ardından da maskeler ve eldivenler takarak temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, 5 gün boyunca süren çalışmalar sonunda 2 katlı evden ve bahçesinden 42 kamyon dolusu çöp çıkardı.

Aile ile iç içe yaşayan köpekler ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınarak genel kontrolleri yapılmak üzere Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürüldü. 11 köpeğin yeni bir düzen kurulana kadar konukevinde bakım altında olacağı, ardından ise aileye geri verileceği açıklandı.

Çöpten arındırılan evde, hijyen ve yaşam şartlarını sağlamak üzere tadilat ve temizlik çalışmaları başlatıldı. Öz bakım, düzenli temizlik ve günde 2 öğün sıcak yemek hizmetlerinden yararlandırılacak 5 kişilik aile bireylerine, sosyal ve psikolojik destek verileceği de açıklandı.

20 senedir çöp biriktirilen ve etrafa kötü koku yayan evin temizlenmesi çalışmalarından büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri, başta Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere belediye ekiplerine teşekkürlerini ilettiler

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evden 42 kamyon çöp çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
09:47 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral’a verilen cezayı kınadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı
09:29 Son seçim anketinde büyük sürpriz AK Parti, üçüncü sıraya geriledi Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
09:50 Tatil için geldi, eniştesini öldürdü İşte ilk sözleri Tatil için geldi, eniştesini öldürdü! İşte ilk sözleri
09:39 Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti Şarkıcı Ece Seçkin, kendisine at alan eşine doğum gününde son model araba hediye etti
09:26 Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu Çobanın ölümden döndüğü feci olayda 76 koyun telef oldu
09:09 Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi Fiyatlar 6 TL düştü Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü
08:46 İran’da Pezeşkiyan’a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum İran'da Pezeşkiyan'a seçim kazandıran slogan: Ben Türküm bununla gurur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 11:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çöp evden 42 kamyon çöp çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement