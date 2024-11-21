COP29'da İklim Değişikliği Vurgusu - Son Dakika
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COP29'da İklim Değişikliği Vurgusu

COP29\'da İklim Değişikliği Vurgusu

Bakan Yardımcısı Çalışkan, COP29'da iklim değişikliğinin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı.

21.11.2024 11:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katıldı.

Çalışkan, COP29 kapsamında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanlığı ve ICESCO işbirliğinde düzenlenen "İklim Dayanıklılığı ve Barışın Kesişiminde Gençlik: ICESCO Elçilerini Kutlama" etkinliğinde yer aldı.

Etkinlikte konuşma yapan Çalışkan, iklim değişiklinin özellikle olumsuz etkilediği kadınlar ve çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çalışmaları anlattı.

Çalışkan, gençlerin iklim değişikliğine karşı direnç oluşturmada oynadığı role değinerek, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye tarafından düzenlenen "Demografi ve Sağlık üzerinde İklim Değişikliğinin Etkileri: Kadınlar ve Gençler için Çıkarımlar" etkinliğinde de konuşmacı olarak yer alan Çalışkan, iklim değişikliği gibi küresel konularda farkındalığı artırmanın her vatandaşın sosyal sorumluluğu olduğunu belirtti.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının COP29 kapsamında düzenlediği "Yüksek Düzeyli Üç Bölümlü Yuvarlak Masa Toplantısı, Yeşil İşler ve Beceriler: İklim Dirençli Bir Gelecek için Yetenekleri Geliştirmek" etkinliğine de katılan Çalışkan, Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilediği alanlara ilişkin bakış açısı ve politikasına ilişkin bilgileri paylaştı.

Çalışkan, kimseyi geride bırakmamak ilkesiyle gerçekleştirilen çalışmalara vurgu yaparak Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu bildirdi.

Çalışkan, Azerbaycanlı Bakan Babayev'le görüştü

Adil Çalışkan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev'le bir araya geldi.

Görüşmede, iki bakanlık olarak iklim değişikliği kapsamında ortaya konulan çalışmalara değinilerek, olası işbirlikleri üzerinde istişare edildi ve ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi adına karşılıklı iyi temennilerde bulunuldu.

Kaynak: AA

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