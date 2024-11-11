COP29'un ilk gününde küresel ısınmada gelinen kritik seviyeye dikkati çekildi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) ilk gününde, küresel ısınmada gelinen "kritik" seviyeye dikkati çekildi.

Geçen yıl COP'a dönem başkanlığı yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed al-Jaber, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın iklim konusunda birleşmesi gerektiğinin altını çizdi.

COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, özellikle iklimle mücadelede finansman konusunda yürütülen müzakerelerin "karmaşık ve zor" olacağını vurguladı.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, ülkelerin en az 3'te 2'sinin emisyonları hızla azaltmayı göze almaları gerektiğini ifade ederek, "Aksi takdirde her ülke acımasız bir bedel öder." dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından COP29 kapsamında yayımlanan rapor ise günün dikkati çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Atmosferde sürekli artan sera gazı seviyeleri nedeniyle iklim değişikliğinin hızla artan etkisine karşı bir kez daha "teyakkuza geçilmesi" uyarısı yapılan raporda, "2024 yılı, küresel ortalama sıcaklıkların uzun süreli yüksek aylık seviyelerinin ardından kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda." ifadesi kullanıldı.

COP29 kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu ise ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği tanıtımlar arasında yer aldı.

Türkiye Pavilyonu'nun açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon COP29'da yarın ve 13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek. Zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alacak.