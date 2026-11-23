ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ülkeler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerde tarihi mesai rekoruna sahne oldu. Planlanan kapanış günü olan 20 Kasım saat 18.00 esas alındığında, 22 Kasım saat 19.34'te tamamlanan zirve, 49 saat 34 dakika uzadı. Böylece 2019 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen COP25'in yaklaşık 44 saatlik rekoru geride kaldı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 1995 yılında Almanya'nın Berlin kentinde başlayan Taraflar Konferansı (COP) süreci, bu yıl Antalya'da 31'inci toplantısıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Avustralya'nın müzakereler başkanlığında 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona ermesi planlanan konferans, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ortak kararlar üzerinde uzlaşma arayışı nedeniyle 22 Kasım'a kadar devam etti.

MADRİD REKORU AŞILDI

İklim zirvelerinde müzakerelerin planlanan tarihin ötesine uzaması önceki yıllarda da sık sık yaşandı. 2019 yılında Madrid'de düzenlenen COP25, yaklaşık 44 saatlik uzamayla bugüne kadarki en uzun gecikmenin yaşandığı zirve olarak kayıtlara geçmişti. Antalya'da ise müzakereler, planlanan bitiş saatinden 49 saat 34 dakika sonra tamamlandı. Böylece Madrid'deki yaklaşık 44 saatlik rekor, 5 saatten fazla aşıldı. Ancak Antalya'da bütün çabalara rağmen zirvenin ana örtü kararında ülkeler arasında mutabakat sağlanamadı.

31 ZİRVENİN MESAİ TABLOSU

İklim zirvelerinin planlanan son gününde, ev sahibi ülkenin yerel saatiyle 18.00 esas alınarak yapılan karşılaştırmada, 1995 yılından bu yana düzenlenen konferansların büyük bölümünün uzadığı görüldü. İlk yıllarda bazı zirveler planlanan süreden önce tamamlanırken, özellikle 2000'li yıllardan itibaren müzakerelerin gece saatlerine ve hafta sonuna taşınması olağan hale geldi.

ZİRVELERİN SAAT FARKLARI

COP zirvelerinde 18.00 esas alınarak, saat farkları şöyle:

COP1 (1995) Berlin 0; COP2 (1996) Cenevre 1 sa. 30 dk. erken; COP3 (1997) Kyoto +21 sa. 30 dk.; COP4 (1998) Buenos Aires +12 sa. 54 dk.; COP5 (1999) Bonn 5 saat erken; COP6 (2000) Lahey +24 saat; COP7 (2001) Marakeş +12 sa. 45 dk.; COP8 (2002) Yeni Delhi +2 sa. 54 dk.; COP9 (2003) Milano +47 dk.; COP10 (2004) Buenos Aires +16 sa. 57 dk.; COP11 (2005) Montreal +12 sa. 17 dk.; COP12 (2006) Nairobi +3 sa. 29 dk.; COP13 (2007) Bali +24 sa. 27 dk.; COP14 (2008) Poznan +8 sa. 59 dk.; COP15 (2009) Kopenhag +20 sa. 36 dk.; COP16 (2010) Cancun +12 sa. 22 dk.; COP17 (2011) Durban +36 saat; COP18 (2012) Doha +27 sa. 34 dk.; COP19 (2013) Varşova +26 sa. 52 dk.; COP20 (2014) Lima +33 sa. 4 dk.; COP21 (2015) Paris +30 sa. 33 dk.; COP22 (2016) Marakeş +8 sa. 47 dk.; COP23 (2017) Bonn +12 sa. 56 dk.; COP24 (2018) Katowice +30 sa. 36 dk.; COP25 (2019) Madrid +43 sa. 54 dk.; COP26 (2021) Glasgow +29 sa. 27 dk.; COP27 (2022) Şarm El-Şeyh +39 sa. 18 dk.; COP28 (2023) Dubai +23 sa. 12 dk.; COP29 (2024) Bakü +35 sa. 30 dk.; COP30 (2025) Belém +26 sa. 44 dk.; COP31 (2026) Antalya +49 sa. 34 dk.

UZLAŞMA SAĞLANAMAYAN ZİRVELER

İklim zirvelerinde ülkeler arasında temel konularda uzlaşma sağlanamamasının geçmişte de örnekleri yaşandı. Hollanda'nın Lahey kentinde 2000 yılında düzenlenen COP6'da Kyoto Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler sonuçlandırılamadı ve görüşmeler ertesi yıl Almanya'nın Bonn kentinde sürdürüldü. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki COP15'te (2009) bağlayıcı bir iklim anlaşmasına ulaşılamazken, hazırlanan Kopenhag Mutabakatı resmen kabul edilmedi, yalnızca kayda geçirildi. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen COP25'te (2019) ise yaklaşık 44 saatlik uzamaya rağmen karbon piyasalarının kurallarında uzlaşı sağlanamadı. Antalya'daki COP31'de de diğer bazı kararlar kabul edilmesine karşın ana örtü kararında ülkeler arasında mutabakat sağlanamadı.

1,1 MİLYON METREKARELİK ALAN

Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 için yaklaşık 1 milyon 110 bin metrekarelik alan hazırlandı. Konferansın resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge yaklaşık 527 bin metrekare, halka açık Yeşil Bölge ise 582 bin metrekare büyüklüğünde oluşturuldu. Mavi Bölge'de ülkelerin pavilyonları, toplantı salonları, basın merkezi ve delegasyon ofisleri yer alırken, Yeşil Bölge'de iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında etkinlikler düzenlendi.

102 LİDER, 300'DEN FAZLA BAKAN

COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı verilere göre, COP31'e 95 ülke lideri ve 7 uluslararası kuruluş başkanı olmak üzere toplam 102 lider ile 300'den fazla bakan katıldı. Konferans kapsamında 1500'den fazla panel gerçekleştirildi.

314 BİNİ AŞKIN KATILIM VE ZİYARET

Samed Ağırbaş'ın açıkladığı verilere göre, COP31'in resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırırken, halka açık Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti. Böylece 2 bölgeye ilişkin açıklanan kayıt ve ziyaret sayılarının toplamı 314 bin 610'a ulaştı. Konferans boyunca EXPO alanında iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

CARETTA MASKOTU İLGİ GÖRDÜ

COP31'in simgelerinden biri de Antalya sahillerinde yuvalayan, nesli tehdit altındaki caretta caretta deniz kaplumbağalarından esinlenilerek hazırlanan maskot oldu. Denizlerin korunması, plastik kirliliği ve iklim değişikliğinin deniz canlıları üzerindeki etkilerine dikkat çeken caretta, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik farkındalık çalışmalarında kullanıldı. Antalya Valiliği ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi iş birliğiyle hazırlanan caretta şeklindeki Antalya Pavilyonu da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı.

SON TOKMAK 19.34'TE

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen kapanış genel kurulunda ülkelerin ve müzakere gruplarının temsilcilerinin konuşmalarının ardından son kez kürsüye çıktı. İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, Türkiye'nin Antalya'da uzlaşı için bütün imkanları zorladığını ifade etti. Kurum, saat 19.34'te tokmağı vurarak oturumları kapattı. Salondaki delegeler tarafından ayakta alkışlanan Kurum'un kapanış tokmağıyla birlikte COP31, yerel saatle 18.00 esas alınarak yapılan karşılaştırmaya göre tarihin en uzun süren iklim zirvesi oldu.