COP31\'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya\'da

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününde, dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede iklim kriziyle mücadele için küresel iş birliği ve somut adımlar ele alınacak.

9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'in üçüncü gününde, 11-12 Kasım tarihlerini kapsayan Antalya Liderler Zirvesi başlayacak. Mavi Bölge'de saat 08.30'dan itibaren devlet ve hükümet başkanlarının karşılanmasıyla başlayan programda, saat 11.45'te aile fotoğrafı çekilecek. Saat 12.15'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Liderler Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Zirveye 6 kıta 95 ülkeden 102 liderin katılımı bekleniyor. Açılışta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de konuşacak. Saat 14.00'te üst düzey oturumların açılışının ardından liderlerin ulusal açıklamaları, ikili görüşmeler ve çeşitli toplantılar yapılacak. Ormanların korunması ve herkes için erken uyarı sistemleri de günün önemli gündemleri arasında yer alacak.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE

Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini açıklayacağı Mavi Bölge'de, ülkelerin müzakere heyetleri de çalışmalarını sürdürecek. Sıfır Atık, döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılması, zirvenin üçüncü gününün tematik gündeminde yer alacak. COP31'in halka açık etkinliklerine ev sahipliği yapan Yeşil Bölge ise 11-12 Kasım tarihlerinde Liderler Zirvesi nedeniyle ziyaretçilere kapalı olacak.

ANADOLU ATEŞİ ve SIFIR ATIK SAHNEDE

Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateş, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren bir gösteri sunacak. Gösteri, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini 'birlik içinde çokluk' mesajıyla dünya liderlerine tanıtacak. Gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak. Gösteri, Liderler Zirvesi'nin ilk gününün teması olan Sıfır Atık'ı anlatacak. Seremonide COP31'in resmi şarkısı 'Let's Cop' dinletilecek.

AFRİKALI İKLİM GÜZELLERİ

Zirvenin ilk iki gününde Mavi Bölge'deki Barış Yolu'nda renkli görüntüler de yaşanıyor. Kenya'dan gelen Carbon Market Watch kuruluşundan Anyango June Adhiambo ile Gaia Vakfı'ndan Dorcas Naishorua Umaka, 'Miss Climate Kenya' (Kenya İklim Güzeli) ve 'Miss Kenya Forest Service 2023' (2023 Kenya Orman Güzeli) yazılı kuşakları, geleneksel kıyafetleri ve boncuk işlemeli takılarıyla ilgi odağı oldu. Uganda'dan katılan Sandra Namirembe de 'Miss Climate Awareness Uganda 2025' (2025 Uganda İklim Farkındalığı Güzeli) yazılı kuşağı, tacı ve mavi takım elbisesiyle dikkat çekti. Üç kadınla çok sayıda katılımcı hatıra fotoğrafı çektirdi.

DÜNYANIN RENKLERİ

COP31'de Afrika'dan Amerika kıtasına farklı kültürleri yansıtan geleneksel kıyafetler de dikkati çekti. Kızılderili olarak da bilinen Amerika kıtasının yerli halklarının kültürünü çağrıştıran kuş tüylerinden hazırlanmış büyük başlıklar, yüz boyaları ve boncuklu takılar zirve alanında ilgi gördü. Afrika ülkelerinden gelen katılımcılar da rengarenk desenli kıyafetleri ve geleneksel aksesuarlarıyla fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE PAVİLYONUNDA ÇAY KAHVE İKRAMI

COP31 delegasyon üyesi ülkelerin pavilyonlarına katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Yerleşkede farklı aktivitelerle iklim sorununa dikkati çeken delegasyon üyelerinden bazıları ülkelerine özgü kıyafetlerle ilgi odağı oldu. Bazı pavilyonlarda da sanatçılar doğa temalı duvar resmi yaptı. Zirve alanındaki pavilyonlarda ülkeler kültürel ve teknolojik gelişmelerini sergiledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin pavilyonunda robot gösterisi gerçekleştirildi. Dans figürleri sergileyen robot daha sonra katılımcılarla tokalaştı.

BAKLAVAYA YOĞUN İLGİ

Türkiye pavilyonunda katılımcılara kahve ve Türk çayı ikram edildi. Kahve ile çay ikramına yoğun ilgi gösteren katılımcılar, pavilyondaki tarihi yapı maketlerini ve sergiyi gezdi. Konferans, toplantı salonları, medya merkezi ve delegasyon üyelerinin görüşme yaptığı alandaki yiyecek satış bölümünde en fazla yoğunluk, baklavanın yer aldığı ünitede yaşandı. Sıraya giren yabancı katılımcılar Türk geleneksel tatlarından baklava satın alıp tadına baktı.